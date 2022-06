Luego de que Cinthia Fernández mostrara cuánto le pasó de cuota alimentaria, Matías Defederico hizo un posteo

Compartir

El exjugador de fútbol decidió no responderle a la madre de sus hijas y solo publicó una foto junto a sus nenas mayores: “Mis bombonas”

Lejos de calmarse, el enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Matías Defederico sigue sumando nuevos capítulos a diario. Este fin de semana, la bailarina aprovechó una pregunta de sus seguidores de Instagram para “escrachar” al padre de sus hijas por no pasar el monto que tendría estipulado para la manutención de las pequeñas Charis, Bella y Francesca.

“¿Tu ex te paga la cuota disminuida o directamente no la paga?”, fue la pregunta que eligió responder la panelista de Momento D desde sus historias. Entonces puso como título “Expectativa”, adjuntando un diálogo de WhatsApp que no mostraba al interlocutor pero decía: “Buen día. Ok. Lo vemos y te decimos. Cuota alimentaria actual en efectivo 168.828 más el monto de Osde”. Acto seguido, la bailarina escribió “Realidad” y mostró el ticket de la transferencia realizada por Defederico con fecha 6 de junio del 2022, en el que se acreditaba que el monto era de $55.000.

Frente a esto, el ex jugador optó por guardar silencio. Y se limitó a publicar en su feed una foto junto a sus dos hijas mayores, que situó en San Sebastián Country Club, con una leyenda que decía: “Mis bombonas”. También adjuntó un emojie de un corazón. Obviamente, hubo muchos comentarios cariñosos. Pero algunos internautas se preguntaron si la imagen era actual, sobre todo, teniendo en cuenta que el domingo había estado frío y nublado y las nenas estaban vestidas con remeras de mangas cortas. Sin embargo, Defederico no dio ningún tipo de explicación al respecto.

De todas formas, horas más tarde fue la mismísima Cinthia la que se encargó de demostrar que sus hijas estaban con ella. “Mi domingo especial, mis bebés especiales”, escribió junto a una foto de las tres niñas. Y luego agregó: “Adivinen a la casa de quien vamos. En un rato les cuento en mis historias”. ¿Adónde iban? Tal como mostró la bailarina, fueron a visitar a Gabriela Sari y Darian Rulo Schijman, para que las niñas jugaran con Donna, la pequeña de la pareja.

El sábado pasado, Defederico rompió el silencio en el programa Secretos Verdaderos conducido por Luis Ventura y no se guardó nada. El exfutbolista habló, entre otras cosas, de su rol como padre y su relación con sus tres hijas. Pero dejó una polémica frase al decir que se casó con Cinthia “porque necesitaba una visa” para ir a jugar a Turquía. Luego de sus palabras, la panelista estalló en sus redes sociales y contestó una por una las acusaciones de su ex. Lo hizo a través de varias historias de Instagram, en donde dejó en claro que su problema con el exfutbolista radica en que él no paga la cuota alimentaria de sus hijas.

“Él fue pésimo hombre, el peor hombre del mundo. Todo el mundo lo ha visto en los programas de televisión, con su infinidad de amantes, incluso yo estando embarazada”, dijo Fernández indignada. Además, mostró la captura de pantalla de varios chats que mantuvo con el padre de sus hijas, en donde hizo hincapié en su poca predisposición para la crianza las nenas. La bailarina afirmó que ella es quien las lleva a los médicos, las ayuda con las tareas escolares y quien las mantiene económicamente.

