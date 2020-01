Madre de menor abusado en el barrio El Porvenir dijo que el acusado ya está en libertad

Compartir

Yanina, madre de un menor de edad que fue víctima de abuso sexual en el barrio El Porvenir, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que el hombre acusado, un vecino de la zona, ya obtuvo la libertad a solo días de ocurrido el hecho. Según explicó la mujer, esto ocurrió porque su hijo aún no declaró en Cámara Gesell pero una vez que lo haga, este hombre volvería a la cárcel.

«Estamos recuperándonos, tratando de no perder la fuerza para que por fin esta persona pueda pagar por lo que le hizo a mi hijo. Lo triste ahora es que ayer este hombre salió en libertad y está a dos casas de mi casa, la mujer es una persona que se burla al verme pero no importa porque todavía a mi hijo todavía no le hicieron la Cámara Gesell y yo sé que con eso va a volver a entrar y no le va a volver a pasar a ninguna criatura, escuché muchos comentarios que este hombre manoseaba, ofrecía pata, mi hijo no fue la única víctima, esta persona tiene que salir de acá», dijo.

Respecto a porqué el hombre salió en libertad, explicó que «me dijeron que esto iba a pasar pero que me quedara tranquila porque una vez que le hagan la Cámara Gesell a mi hijo él va a volver a quedar detenido, dicen que los jueces están de feria, solo por eso salió en libertad».

En cuanto a si el hombre le ofrecía dinero al menor y lo amenazaba para que no dijera nada, la mujer aseguró que «es todo verdad, le ofrecía dinero, le decía que vaya a buscar cuando quiera lo que necesite y mi hijo como toda criatura estaba contento, pero después no aguantó, rompió en llanto y empezó a contar todo, según dijo mi hijo esto no pasó una sola vez y yo creo en su palabra, él no se animaba a contar nada porque dice que lo amenazaba y le decía que si contaba algo, yo le iba a pegar y si yo no le pegaba, le iba a pegar él y mi hijo tenía miedo».