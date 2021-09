Malestar de UTHGRA por extensión horaria de solo una hora: “No era la expectativa que teníamos”

Compartir

Eusebio Salinas, secretario general de UTHGRA, (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), en diálogo con el Grupo de Medios TVO expresó que todo el sector gastronómico tiene un gran descontento por la extensión horaria de solo una hora (hasta las 1 de la madrugada), los días viernes, sábados y domingos, que anunció días atrás el gobierno.

Los trabajadores pedían una ampliación de atención hasta las 3 o 4 am, todos los días de la semana.

“Solo nos extendieron el horario los viernes, sábados y domingos pero esa no era la expectativa que teníamos, estábamos esperando que sea hasta las 3 de la mañana y darnos la posibilidad de que trabajemos durante la semana porque en esto hay que ser conscientes, veníamos parados desde hace cuánto tiempo y ahora que tenemos la posibilidad de trabajar de vuelta es como que tenemos que dar un parate y transformarnos con lo que nos dan”, expresó Salinas.

“Desde el 2020 hasta la fecha la pasamos mal, no es que porque los bares están llenos estamos bien, la estamos peleando, con ganas de salir porque lo nuestro es trabajo y más trabajo, es lo que siempre pedimos, ahora vemos que uno o dos bares más están abriendo y eso nos empieza a alentar un poquito más, sabemos que va a ser motivo para que los compañeros vuelvan a trabajar”, manifestó.

“Algunos rubros se tuvieron que reinventar, algunos boliches tuvieron que abrir un patio cervecero para que la gente vuelva a trabajar y los servicios de catering que por ahí trabajan durante el día al aire libre en las famosas quintas que están un poco retiradas de la ciudad y así se está dando, las fiestas clandestinas siguen y no hay un parate y para nosotros sí”, lamentó.

“Creo que con la situación en la que está Formosa, con los controles bromatológicos que están haciendo la gente de la Municipalidad y con todos los recaudos que la comunidad acompaña creo que podemos más”, opinó Salinas.

Destacó que mayores aperturas significan el reintegro de trabajadores y la contratación de más personal, ante la demanda que van teniendo. “Nosotros en el padrón vamos subiendo meteóricamente , desde hace unos meses va subiendo de a poquito eso quiere decir que vamos repuntando de a poco y a paso firme”, dijo los empleados que se suman.

“Con todo lo que sucedió estamos pidiendo trabajar, ellos nos sacan en cara pero ya hicimos todos los trámites necesarios, solo pedimos trabajo, no otra cosa”, finalizó.

