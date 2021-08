Malvivientes robaron un jardincito y se llevaron hasta las ollas del comedor

Compartir

Ayer a la madrugada, delincuentes ingresaron al JIN de la Liga de Madres, ubicado sobre la calle Padre Patiño, de donde robaron entre otras cosas de valor hasta las ollas del comedor.

Al CDI asisten un total de 52 niños distribuidos en dos turnos; hay dos salas a la mañana de 5 y 4 años y una a la tarde de 4 años.

La directora de la institución, Marta Rivero aseguró al Grupo de Medios TVO que según los vecinos el hecho habría ocurrido cerca de las 3 de la madrugada. “Los delincuentes ingresaron por el costado de la institución, violentaron todas las puertas de acceso al jardín”, dijo.

“Nos perjudicaron muchísimo porque se llevaron cosas que son necesarias para el funcionamiento de la institución, también se llevaron el decodificador de la cámara así que no podemos ver quienes fueron los que ingresaron”, continuó.

De la misma forma, agregó que además “se llevaron dinero en efectivo -más de $50.000 que era la recaudación que usan para pagar los impuestos- y que “ni las ollas dejaron que las usamos para cocinar, el dinero era la recaudación para pagar impuestos, es la plata para pagar gastos fijos”.

Rivero aseguró también que “en otras oportunidades ingresaron y hace unos días hubo un intento de robo nada más que ahora lograron su objetivo, incluso llevaron mercadería que era para los niños con la que se prepara la leche, llevaron yerba, jarra eléctrica, todavía no alcanzamos a inventariar lo robado, pedimos la colaboración de los vecinos si tienen cámaras para poder recuperar algo de las cosas que robaron”.

Ante esta situación de gran perjuicio, lamentó que “por estos días no vamos a poder brindar la copa de leche ya que se llevaron materiales que usamos para esto”.

También se refirió a los malvivientes y expresó que “creemos que fueron varias personas las que entraron por la cantidad de cosas que llevaron, se llevaron casi todo, violentaron todas las puertas de acceso, rompieron todo, también nos perjudicaron en eso porque ahora no podemos cerrar las puertas, sí o sí tenemos que cambiar todo y es bastante dinero, las puertas tienen un costo, ni siquiera se pueden arreglar porque rompieron la parte de las cerraduras, sí o sí tenemos que cambiar las puertas”

“Estamos muy tristes por todo lo que pasó, no podemos recibir alumnos, la Policía Científica está trabajando en la zona y nos pidió que por este día no demos clases, estamos bastante tristes por este robo que nos perjudicó mucho”, finalizó la docente.

