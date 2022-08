Manchester City revirtió el partido con un Haaland implacable: el gol de futsal con el aporte de Álvarez

Compartir

El inicio de la Premier League tiene al Arsenal de Mikel Arteta y al Manchester City de Pep Guardiola como dos de los principales animadores, sumándole la buena performance del Brighton And Hove. El elenco ciudadano tuvo una presentación cargada de emoción en el Etihad Stadium ante Crystal Palace para mantenerse en la pelea por la cima con una actuación implacable de Erling Braut Haaland, autor de un hat-trick.

El encuentro arrancó contrario para el City, que a los 3 minutos ya perdía por un gol en contra de John Stone. Pero iba a empeorar el panorama: a los 20 minutos, tras otro envío aéreo al área desde el sector derecho esta vez por un córner, Joachim Andersen apareció en soledad por el centro del área para gritar el segundo de la visita.

El tanto de Bernardo Silva apenas se inició la segunda etapa le dio envión a un Guardiola que decidió meter mano en el banco de suplentes para tirar a la cancha al argentino Julián Álvarez en lugar de Riyad Mahrez y a Ilkay Gündogan por Joao Cancelo cuando iban 15 minutos.

El efecto de los cambios fue inmediato e impulsó el show de goles de Haaland: marcó el 2-2 con un cabezazo a los 62 minutos tras un centro de Phil Foden, pero lo más de destacado llegaría siete minutos más tarde.

Bernardo Silva sacó un córner corto desde el lado derecho y recibió una devolución inmediata de Kevin De Bruyne. El portugués se metió en el área, lanzó un balón rasante que cayó en los pies de Álvarez, quien controló y habilitó una vez más a Silva. El hombre que es una de las obsesiones del Barcelona en este mercado de pases levantó la cabeza, tocó al corazón del área y Stone completó la acción con un ¿pase? a Haaland que la empujó abajo del arco para el 3-2.

Quedaba espacio para un tercer grito del noruego, que picó por el centro de la defensa rival, recibió un pase de Gündogan, aguantó y definió ante la salida de Vicente Guaita.

Es el sexto grito para Haaland con la camiseta del Manchester City en la Premier League, además de que acumula una asistencia en estas cuatro presentaciones que tuvo su equipo. El futbolista de 22 años es la gran apuesta del Manchestar para dar pelea en la Champions League, donde compartirá el Grupo G con Sevilla de España, Copenhague de Dinamarca y Borussia Dortmund de Alemania, el ex club del atacante.

“Es importante para él hacer goles. Tiene sentido para marcar goles. El tercero es tener la calidad para ser fuerte y luego poner el balón en la red. El espacio depende del movimiento de los oponentes. Tienes que ser paciente y tener más corredores, lo que te da más espacio”, lo elogió Guardiola.

Actualmente, el Arsenal de Arteta lidera la Premier con el puntaje perfecto de 12 puntos gracias a los cuatro triunfos que firmó seguido por Manchester City y Brighton And Hove, los dos con 10. Tottenham podría igualar la línea de estos últimos dos clubes si el domingo vence como visitante al Nottingham Forest.

