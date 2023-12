Manuel Celauro: «El Gobernador sabe los valores que tiene a lo largo y ancho de la provincia»

El intendente de la localidad de Clorinda, Manuel Celauro dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca del documento emitido por los intendentes del norte quienes ratificaron la conducción del gobernador Gildo Insfrán. Y aclaró que “el Gobernador sabe los valores que tiene a lo largo y ancho de la provincia”.

Celauro comenzó diciendo: «yo me he comunicado con intendentes de mi zona, al parecer dialogaron entre ellos y decidieron sacar un documento, como siempre dije soy respetuoso de las mayorías, de todas maneras, yo dije que a mi parecer lo que había que hacer era una reunión de intendentes y sacar un comunicado con la opinión de todos».

«No estoy de acuerdo con que haya comunicado del norte, sur, este y oeste ironizó, pero tampoco puedo estar en contra de los colegas de la zona. Soy de la idea de que saquemos un comunicado entre todos», añadió.

El pedido realizado

por Atilio Basualdo

«No escuché las declaraciones de Atilio (Basualdo) y el que gobierna es Gildo Insfrán, él sabe de todos los valores que tiene a lo largo y ancho de la provincia», explicó.

«Yo confío plenamente en la decisión del Gobernador porque a sus colaboradores los elige él, nunca a mi me llamó Insfrán para decirme porque puse a tal o cual persona como secretario de algo o candidato a concejal, jamás».

En otro tramo de la entrevista explicó, «yo juré hace días para mi cuarto mandato de manera consecutiva y él nunca me sugirió siquiera un nombre, entonces creo que tiene que haber el mismo respeto con relación a los colaboradores que tiene en su gabinete».

«Hay mucha gente del interior que está trabajando el gobierno de la provincia y creo que hay algo que el gobernador la tiene muy clara y tiene que ver con que los secretarios y ministros tienen que tener la mejor predisposición para los del interior que están pidiendo audiencia o colaboración, en lo personal no me puedo quejar de nadie, porque a mi siempre me atienden, pero si puede haber otros intendentes que tengan ese problema y el Gobernador lo ha dicho», cerró