Marcado interés de vecinos en comprar chivito formoseño en el PAIPPA

Fue un éxito la comercialización de cabritos y chivitos del oeste formoseño, en el marco de la feria paippera extraordinaria por Semana Santa llevada a cabo este miércoles 27, en el Polideportivo del barrio La Paz.

Desde temprano, el Instituto PAIPPA entregó números a los vecinos para organizar las ventas, y dispuso sillas para una mayor comodidad de las familias. Algunas personas se acercaron al lugar a las cuatro de la mañana, para asegurarse la compra.

Luego, comenzaron las ventas, a razón de $3 mil pesos el kilogramo de carne, de animales provenientes de pequeños productores de Posta Cambio Zalazar, Río Muerto, Bajo Hondo, Lamadrid y Guadalcázar confirmó el coordinador ejecutivo del PAIPPA, Rubén Casco.

Durante la jornada se comercializaron 300 reses, distribuidas entre la feria del PAIPPA y Soberanía Alimentaria en tres puestos ubicados en Avenida Néstor Kirchner 1855; Avenida Néstor Kirchner 5595 y Paula Albarracín 2735 del barrio Simón Bolívar.

El funcionario destacó el equipamiento con el que cuenta el PAIPPA, en este caso el frigorífico móvil que permite recorrer las localidades y faenar el ganado menor, para transportarlo a Capital. “Se trata de una decisión del gobernador Gildo Insfrán, que nos permite ver la felicidad del consumidor, y también de los productores, ya que venden 20 o 30 cabritos, se hace una faena controlada, traemos el producto en frío con un equipamiento importante a las góndolas nuestras”, subrayó.

Valoró además que en un contexto nacional adverso, las familias tuvieron la posibilidad de comprar un chivito formoseño, a un precio accesible y de calidad importante. “Acá vendemos la carne a $3 mil pesos el kilogramos, es el mismo precio que se le paga a cada productor que participó en esta comercialización”, precisó.

Anticipó que en dos semanas más se repetirá el trabajo con los productores y posterior comercialización de carne directamente del productor al consumidor.

Producto garantizado

En tanto, el médico veterinario Julio Sánchez Valtier, responsable del área de Producción Animal del PAIPPA, explicó que el organismo, por directivas expresas del Gobernador, acercó a la comunidad formoseña un producto de calidad, el reconocido chivito, producido en condiciones naturales, con el seguimiento completo en toda la cadena de producción por parte del Instituto y otras instituciones del Gobierno provincial.

“Estamos garantizando un producto de calidad, no solo por las condiciones de producción sino también de faena. Desde el año pasado pusimos en funcionamiento el frigorífico móvil que recorre los distintos parajes del oeste provincial para poder faenar los chivitos. En esta oportunidad la producción se trajo de Posta Cambio Zalazar, Bajo Hondo y parajes aledaños”, agregó.

Recordó Sánchez Valtier que se faenaron 300 animales que se distribuyeron de manera equitativa, y que fueron comercializados entre Soberanía Alimentaria y el PAIPPA.

“El otro elemento a destacar es el excelente precio: $3 mil pesos, que será lo mismo que recibirá el productor en unos días”, resaltó.

El médico veterinario insistió en recalcar que esto es “posible gracias a una planificación enmarcada en el Modelo Formoseño, que impulsa el gobernador Insfrán. Sin eso, esto no sería posible, no son cuestiones al azar, es producto de un Gobierno presente, en todos ámbitos, en momentos difíciles que atraviesa el país, de los que no escapa nuestra provincia”.

Consumidores satisfechos

En principio, destacaron la buena organización de los técnicos del organismo, al disponer sillas y números para ser atendidos, y luego, la calidad de los productos ofrecidos, no sólo cárnicos, sino también frutas y verduras.

“Yo me vine a las cuatro de la mañana, para aprovechar y comprar el chivito. Es la primera vez que vengo, pero estoy muy conforme con lo que pude ver: buena organización, ya me voy con la carne y de paso, verduras”, señaló Dolores.

Por su parte, Luján Jesús Pilar consideró que se trató de una buena propuesta del Gobierno provincial. “Es algo muy bueno, nos salva para tener algo rico para comer en Semana Santa. Acá se consigue todo y de buena calidad”, expresó.

Eugenio, un asiduo concurrente a las ferias, comentó que “siempre que venden el chivito vengo a comprarlo, primero porque se trata de una carne buenísima, y segundo porque está a un excelente precio y nos ayuda para paliar esta grave situación económica que estamos atravesando todos los argentinos”.