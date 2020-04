Marcelo Tinelli se disfrazó de Superman para el cumpleaños de su hijo Lolo

Compartir

No fue una semana fácil para Marcelo Tinelli. Sin embargo, abstrayéndose de la polémica generada en torno al avión privado que viajó de Buenos Aires a Esquel, según sus propias palabras, para llevarle una valija con medicamentos, el conductor se tomó el sábado entero para festejar los seis años de su hijo Lolo.

Tal como lo describió Guillermina Valdes en una historia de Instagram, este es el segundo festejo que la familia pasa en cuarentena, ya que los 60 de Tinelli se cumplieron el 1 de abril y al conductor no le quedó otra que celebrarlo en su confinamiento. Pero, desde primera hora del día, todos pusieron lo mejor de sí para que Lolo pudiera disfrutar de una jornada inolvidable.

Gracias a un video publicado por su hermana Cande Tinelli en su cuenta personal, se pudo ver cómo el pequeño empieza su día vestido con un pijama de esqueleto, esperando ansioso la cuenta regresiva para que den las 00 hs. y arranque su cumpleaños. Y después, se lo ve pidiendo los tres deseos de rigor, soplando las velitas y saludando a todos, incluido el perro, mientras su padre le dice: “Feliz cumple, amor de mi vida”.

Pero estaba claro que las sorpresas para Lolo recién comenzaban. Por la tarde, hubo un festejo temático en el que su hermano mayor, Dante Ortega, hizo de animador. Y en el que el mismísimo Marcelo terminó usando un traje de Superman. Las imágenes, una vez más, fueron compartidas por su hija, que quiso inmortalizar ese momento.

Por su parte, el conductor también se encargó de escribirle un mensaje en sus redes sociales al niño. “¡Feliz cumple amorcito mio! Felices seis años Lolito amado. Soy muy feliz a tu lado. Vamos los arianos”, escribió junto a una foto en la que se lo ve abrazado al pequeño.

Tinelli decidió pasar la cuarentena junto a su mujer, dos de los hijos de ella, el pequeño de ambos y Cande en su quinta de Esquel, donde según le confirmó a Teleshow tiene domicilio legal desde hace 22 años. Y allí comenzó a trabajar de manera online en lo que será el regreso de ShowMatch a la pantalla de El trece, algo que las autoridades de la emisora confirmaron hace unos días.

Pero lo cierto es que, dado que el aislamiento obligatorio se fue prolongando, el debut de Marcelo no va a ser posible, al menos, hasta mediados de mayo. Cabe señalar que ya hay 24 parejas confirmadas para el Bailando 2020 que están ensayando con sus coach mediante videollamadas desde sus casas. Pero la realidad es que, en caso de que el certamen pueda comenzar, la producción deberá ver cómo hace para cumplir con el distanciamiento social en una disciplina como la danza que se basa en el contacto corporal.