«No defendamos lo indefendible, seamos responsables como informadores y oposición» (Por Jorge Alliana)

La Defensoría del Pueblo hoy está haciendo un trabajo de salubridad en todo el territorio conjuntamente con las municipalidades poniéndolos al desnudo a todos los comerciantes de cadenas de supermercados y a pequeños supermercados, despensas y kioscos, trabajos que hacen al mejor vivir de los formoseños y cuando vamos a hacer nuestras compras mensuales estaremos comprando productos en buen estado, estaremos valorizando nuestro dinero y cuidando nuestra salud.

Hace un tiempo escuchaba criticas de medios independientes y funcionarios de la oposición hacia el ex funcionario de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, el señor Romea, por ser lento, por tener acuerdo con las cadenas de supermercados, por trabajar en lentitud con los municipios entonces el gobierno tomó cartas en el asunto, escuchó y realizó los cambios necesarios entregando esa cartera al arquitecto Edgar Pérez quien ya había pasado por ese cargo y al llegar empezó una limpieza importante sobre todo en las góndolas de los supermercados haciendo respetar los precios cuidados puestos por el gobierno nacional y cuidando el bolsillo de los formoseños, pero ayer por la mañana escuchaba en los medios llamados independientes a diputados y concejales defender y victimizar al empresario que fue denunciado y multado por personal de la Defensoría por vendernos en todas sus cadenas de supermercados mercaderías vencidas que pueden traer miles de enfermedades al consumirlas e inclusive podrían llevarnos a la muerte y además criticar el accionar de la Defensoría del Pueblo y al funcionario a cargo, el arquitecto Pérez por llevar adelante un trabajo y cuidar la salubridad de todos.

Hoy más que nunca los formoseños debemos pedirle a la oposición y a los medios mucha responsabilidad y compromiso como formadores de opinión y no salir a defender o querer victimizar a empresario, comerciantes, su familia y empleados que han infringido la ley de Defensa al Consumidor, que han cometido la infracción y ejercido maltrato al personal de la Defensoría por hacer bien su trabajo buscando querer hace pelear a trabajadores con trabajadores o querer confundir a la ciudadanía con mentiras de que esto es una interna entre la Municipalidad y el gobierno, entre agrupaciones políticas SUMAR contra VALORES CUIDADANOS porque con confundir y querer defender lo indefendible están escondiendo intereses señores funcionarios y llamados medios independientes ya que cuando la ley es clara el que la viola debe ser sancionado sin distinción de clases.

Querido pueblo de Formosa, unamos nuestra fuerza y démosle más crédito a esta cartera de Defensa al Consumidor y pidamos tener resultados positivos en esta nueva gestión al igual que con otras entidades que también golpean la economía de los formoseños como Banco Formosa, Refsa, las distintas tarjetas de crédito, las compañías de teléfonos, créditos hipotecarios de vehículos, de casas que hoy están golpeando la economía del trabajador formoseño y por favor denunciemos con nombre y apellido cuando nos metan la mano en los bolsillos, no callemos pueblo porque el estado nacional, provincial y municipal y muchos empresarios y comerciantes, almaceneros, kiosqueros autónomos y monotributistas están haciendo un esfuerzo económico enorme en esta pandemia para que vengan los pícaros de siempre que de cualquier crisis quieren sacar ventajas millonarias sin medir las consecuencias ni la salubridad de los formoseños.

Jorge Luis Alliana

DNI: 20726432

Pirané-Formosa