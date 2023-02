María Eugenia Vidal, sobre el Frente de Todos: «Van a llegar todos juntos y en la misma boleta»

La exgobernadora dijo que el oficialismo siempre se une a la hora de la votación pero se divide cuando hay que gobernar

María Eugenia Vidal dijo ayer que esta elección encontrará al kirchnerismo y el resto del oficialismo “unidos en una misma boleta”. “Va a terminar igual que la de 2019, igual que la de 2021: todos unidos en una misma boleta, más allá de que haya PASO o no haya PASO”, aseguró, en diálogo con Romina Manguel, en Radio Milenium.

La exgobernadora bonaerense, con intenciones de ir por la Presidencia, afirmó que a la hora de gobernar en el oficialismo “no se hablan”. “Después somos nosotros los que terminamos votando el acuerdo con el Fondo que hace su ministro de Economía”, manifestó. Cuestionó que en vez de “solucionar los problemas de la gente”, el Frente de Todos se queda “hasta la 1.30 discutiendo la elección”, en alusión al cónclave de la mesa política que se hizo en el PJ.

“Para decidir los problemas de la gente no se hablan por teléfono o llevan al país hasta el último día a riesgo de default. Está claro que la gente no les importa. Está claro cuando el ministro de Seguridad [Aníbal Fernández] dice que el problema de Rosario es del gobernador, está claro que no les importa”, indicó, mientras que apuntó a quienes señalan que la vicepresidenta está proscripta. “Es falso que Cristina está proscripta. Si estuviera proscripta realmente, no dependería de su voluntad ser candidata”.

También cuestionó el juicio político a la Corte: “Hace un circo, porque no tienen los votos, pero se niegan a discutir una nueva ley de alquileres”.

En este sentido, Vidal cuestionó los intereses del Frente de Todos. “La prioridad es Cristina y la impunidad de Cristina, y no los argentinos. Juntos por el Cambio tendrá que resolver quién será el candidato a presidente, pero nuestras discusiones son sobre los argentinos”, dijo.

Y agregó: “Juntos por el Cambio tiene equipo, más que un nombre para gobernar. No es excluyente discutir el quién y el qué, pero el quién es menos importantes. Tenemos muchos candidatos y en nuestro frente está claro que va a haber PASO y el que gane la PASO va a tener el apoyo de todos. Ese consenso está”.

Puntualmente, al evaluar su candidatura a la Presidencia, Vidal reiteró que iría a una interna contra Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, pero no contra Mauricio Macri. “Siento que Mauricio fue el que empezó todo. Hace 20 años formamos el Pro y él nos dio el espacio para crecer a todos, a Horacio, a Patricia y a mí. Entonces siento que tiene un liderazgo por encima de los demás”, consideró, mientras que descartó una potencial fórmula con el expresidente.

En retrospección, Vidal evaluó el conflicto docente de 2018 como uno de los puntos que la “alejó de la gente”. “Me concentré mucho en el conflicto y en la crisis económica”, dijo, y subrayó: “Cuando uno gobierna con conflictos como estos, muchas veces te quita tiempo para escuchar y recorrer”.

