María Fernanda Callejón y Ricky Diotto volvieron a juntarse tras su separación

A mediados de 2022, María Fernanda Callejón y Ricardo Ricky Diotto se separaron y no fue en buenos términos sino que, por lo contrario, la ruptura vino a colación de un escándalo mediático con la difusión de un supuesto chat privado que el músico habría mantenido con otra mujer mientras todavía estaba casado con la actriz.

Según confirmaron los propios protagonistas de la relación, la crisis en la pareja venía desde antes a los rumores de infidelidad. A esto se le suma también lo que contó María Fernanda en una entrevista a corazón abierto que le concedió a Teleshow, donde dejó entrever la crisis con quien entonces era su marido. Luego, lo denunció por violencia de género.

Hoy, meses después, el exmatrimonio pudo llevar cordialidad al día a día sobre todo por el bienestar de Giovanna, la nena que tuvieron juntos. Fue este miércoles cuando la nena tuvo el acto de fin de año en la escuela y fueron los dos a acompañarla. La noticia trascendió gracias a una publicación en la cuenta de Instagram de Callejón quien compartió dos fotos del momento para sus más de un millón de seguidores.

En la primera foto está María Fernanda con Giovanna y en la segunda se los puede ver a los tres sonriendo y posando para la cámara. “Orgullosos de vos. Misión cumplida Ricky Diotto”, comentó la actriz en el posteo en Instagram etiquetando el perfil de su exmarido y agregó: “Ahora disfruta del descanso merecido. Te amo hijita”.

La publicación en cuestión cosechó más de 18 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos que les regalaron cientos de elogios y apoyaron la reconciliación familiar. “Todo lo cura y esa niña lo más”, “Me encanta esta foto, la prioridad es la princesa”, “Así es, siempre unidos. Acuérdense de cuánto amor fue esperarla, verla crecer en su vientre. Ella tiene que ser lo más importante de todo. Que pueda contar con ambos a cada paso del camino”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

Cabe destacar que en agosto de este año también volvieron a compartir un rato en familia en el festejo de cumpleaños de su hija. La niña cumplió 8 años y ambos dejaron atrás por un rato sus diferencias. En charla con Socios del Espectáculo (El Trece), Ricky se refirió al evento, aclarando que su hija es su vida y que estuvo todo muy bien, además de revelar la intimidad del reencuentro con su ex: “Con Fernanda está todo muy bien, fue un día de celebración, de fiesta, mi hija estuvo feliz por tener al papá y a la mamá juntos”.

Sin embargo, el odontólogo no quiso hacer declaraciones respecto de la denuncia por violencia de género, además de negar cualquier tipo de vínculo con la mujer con quien habría tenido un chat probado encontrado por Callejón.

Por su parte, a la salida del evento, María Fernanda Callejón aseguró que la felicidad de su hija no se puede detallar con palabras, y reconoció que durante las horas anteriores, estuvo recordando paso a paso de la última jornada de embarazo: “Miraba la hora y decía ‘a esta hora estaba haciéndome el monitoreo’, Y cuando la llevé al colegio le estaba contando que a esa hora me estaban llevando a la sala de operaciones”.

“Yo hablo mucho con mi hija, tengo un vínculo maravilloso. Y charlamos todo, sabe toda nuestra historia, la prioridad es ella pase todo lo que pase. Siempre. Estuvimos en familia. Estoy aprendiendo, todo se aprende. Todo por nuestros hijos”, había dicho la actriz en su momento.