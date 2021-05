Mariano Martínez habló de su supuesto romance con Silvina Escudero: “No estoy saliendo con ninguna persona”

Compartir

Todo comenzó con algunos indicios en las redes sociales. Mariano Martínez subió unas fotos montando a caballo a su cuenta de Instagram. Y Silvina Escudero no sólo se las comentó con unos emojies de aplausos, sino que también compartió con sus seguidores unas postales de ella cabalgando en medio de un campo. ¡El mismo día y a la misma hora! ¿Coincidencia? Es muy probable. Sin embargo, días después el actor estuvo como invitado en Los Mammones, el ciclo que conduce Jey Mammón por América y en el que la bailarina trabaja como panelista. Y, para muchos, eso fue como la confirmación de la relación.

Mariano lleva un año separado de Camila Cavallo, la madre de su hija menor, Alma (también es padre de Olivia y Milo junto a Juliana Giambroni). Y Escudero ya hace siete meses que rompió con Federico, un joven del que nunca dio su apellido y a quien jamás presentó en público, pero con quien mantenía un noviazgo desde finales del 2017. Por lo tanto, en principio no habría ningún motivo como para que ambos no pudieran estar iniciando una relación.

Sin embargo, luego de que los rumores que los involucraban llegaran a todos los medios, Martínez decidió grabar un video para desmentir categóricamente cualquier tipo de vínculo sentimental con la bailarina. “Buenas noches, acá yendo a dormir contento porque mañana arranco a probar a mi nuevo compañero o compañera, la yegua caserita. Acá en Saladillo empezamos a filmar el lunes, con grandes compañeros. Arrancamos a filmar esta historia Humo bajo el agua que es una gran historia, así que estoy feliz”, dijo en relación a la película de Julio Midú que lo tiene como protagonista.

Y, como quine no quiere la cosa, agregó: “Y de paso, decirles que no es verdad lo de Silvina Escudero. Ya lo había dicho en otra oportunidad. O sea, no la conozco, más que cuando fui a hacer la entrevista. Re cordial todo. No fui a buscarla, es mentira. No estoy saliendo con ninguna persona. No. Ya había dicho que no. Así que no confirmen cosas que no son. Muchas gracias”.La imagen que había dado pie a las especulaciones fue una que el actor en Los Cascos Polo Club, en la localidad de Open Door. “La lealtad representada en un alazán noble”, escribió junto a la foto en la que se la ve junto a su caballo. El posteo de Mariano hizo referencia al color del animal y obtuvo más de 12 mil me gusta y cientos de comentarios, entre ellos, el de Silvina.

En su publicación, en tanto, Escudero también hizo referencia a la nobleza del caballo sobre el que estaba montada. “Ojalá todos podamos aprender cada día más de los animales. Tan nobles, tan fieles, tan llenos de amor y lealtad. Rezo para que cada día haya más persona animales”, escribió la bailarina llamando la atención de los especialistas en redes.

Sin embargo, los rumores se potenciaron cuando en medio del programa de América, Mammón mandó al frente a su compañera, que había querido decir un chiste, diciendo: “Anda a contárselo a tu amigo. ¡Dejá de reírte porque voy a contar la verdad. Siempre viene con un amigo, me encanta, Silvina. (Adrián) Pallares, todo tuyo”. Y, obviamente, el conductor de Intrusos recogió el guante y, junto a Rodrigo Lussich, hizo un informe en el que mostró una imagen en la que parecía que quien estaba detrás de cámara esperando a Escudero era, ni más ni menos, que Martínez.

