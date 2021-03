Mario Arce cuestionó a Fernández, “mientras juega al revanchismo ya tiene 50 % de la población bajo la línea de pobreza”

Compartir

El Diputado Nacional de la UCR – Juntos por el Cambio Mario Arce cuestionó al Presidente de la Nación Alberto Fernández, quien abrió las sesiones legislativas de este año, cumpliendo con el mandato del artículo 99 inc. 9 de la Constitución Nacional, culpo en gran parte de su discurso a la oposición, siendo que los fracasos son propios de su gobierno, señalo.



“El mensaje fue victimizarse y acusar mirando por el espejo retrovisor, mientras es superado por el presente y sin un horizonte claro, si bien dice reconocer errores, no puntualiza cuales son esos errores en su gestión, como los efectos perniciosos de una cuarentena eterna que produjo la quiebra de miles de empresas, se perdieron inversiones, aumentando el nivel de pobreza a escalas nunca antes vistas, sin contar que se suma a esto la incertidumbre educativa, y por si fuera poco se dan el lujo de tener un vacunatorio VIP”, advirtió el legislador nacional.



Además, el parlamentario manifestó su preocupación en el aspecto educativo, festejaron las paritarias docentes a nivel nacional como un logro, pero olvidando que hace décadas Gildo Insfran no convoca a paritarias docente, donde los salarios y condiciones laborales de los docentes son pésimas y agrego en cuanto a las clases presenciales en todo el país, a contramano de las demás jurisdicciones provinciales en Formosa no arrancan las clases de manera presencial, decisión inconsulta y arbitraria, medida que a todas luces que causa un grave daño a los establecimientos educativos, a los padres, pero principalmente a nuestros hijos, agregando en lo que refiere al Programa Conectar Igualdad sobre la entrega de computadoras para los estudiantes, si bien puede ser de utilidad, no podemos olvidar los sobreprecios en la adquisición de las notebook por US$ 500 siendo el precio real US$ 250 durante el kirchnerismo, una clara muestra de corrupción, es por eso que se hace necesario la mayor transparencia en la adquisición de las computadoras para no repetir los hechos de corrupción durante el kirchnerismo.



En lo que refiere a la justicia, el ataque por parte del Gobierno Nacional al Poder Judicial es una clara muestra de avallar este poder con la finalidad de obtener impunidad para Cristina Kirchner y demás funcionarios que se encuentran procesados por delitos vinculados con la corrupción. El proyecto de crear una instancia para atender cuestiones de arbitrariedad tiene como objetivo desvincular a la Corte para que atienda determinados delitos que puede complicar al Gobierno y no tiene como fin la búsqueda de celeridad para el esclarecimiento de los casos. Agrego el legislador que el presidente señala nuevamente el proyecto del Juicio por Jurados, pero es un anuncio que realizo el año pasado en la apertura de sesiones y nunca envió el proyecto para ser tratado en el congreso, la justicia necesita mejoras pero no en la forma que quiere imponer el gobierno ya que le interesa más la búsqueda de impunidad de la vicepresidente y demás funcionarios que la búsqueda de lograr una justicia independiente, moderna y eficiente a favor de todos los ciudadanos



Durante la Asamblea el mandatario nacional dibujó una sociedad debilitada por el hambre y la pobreza, una economía escuálida y endeudada, obviamente endilgando todo este flagelo a la antigua gestión, pero ¿habrá recordado Alberto Fernández que U$S 250.000 millones de deuda los dejó en 2015 la persona que estaba sentado al lado de él?, se preguntó el legislador representante de Formosa.



Arce dijo que, el presidente está alejado de la realidad, de la búsqueda de la solución de los reales problemas de los argentinos, la política de la confrontación fracaso y el presidente sigue con la misma teoría, “Hoy el 50% de los argentinos son pobres, los jubilados durante esta gestión vienen perdiendo su poder adquisitivo que se ve agravado por la derogación de la fórmula de actualización del gobierno anterior y la vigencia del propuesto por este gobierno, hay pérdida de poder adquisitivo en los sectores medios, 45% de inflación anual, no se puede seguir gobernando solo con excusas, con grandes contradicciones, la gente espera un plan que levante a la Argentina y lo saque del caos y la grieta tal como se propuso al llegar al gobierno.



El legislador mostro su preocupación por la complicidad del presidente ante los abusos de poder, las arbitrariedades, excesos y violación a los DDHH en la Provincia de Formosa, siendo que organismos internacionales y la CSJN ya se han expedido sobre la violación de los derechos mas elementales a los ciudadanos formoseños”, finalizo.

