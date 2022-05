Marley será padre por segunda vez: prefiere una nena y reveló el nombre que le pondría

Compartir

En las últimas horas, Alejandro Marley Wiebe confirmó que planea volver a ser padre, que esta vez le gustaría tener una nena y también reveló el nombre que le pondría en caso de que se le de. El conductor de Por el mundo y La Voz Argentina (Telefe) dijo que desde hace tiempo tenía ganas de renovar su paternidad y que ya comenzó el proceso para lograrlo.

En una entrevista que mantuvo con el ciclo Flor de equipo (Telefe), Marley contó cómo está avanzando dicho proceso: “Ya empezó el tratamiento. Y estamos en la etapa en la que ya hay embriones. En este momento, estamos en la búsqueda de la madre subrogante, ya que esta vez no será la misma que gestó a Mirko”, explicó el rubio.

“Ella tuvo dos hijos. Después llegó Mirko, que nació tipo de emergencia, tres semanas antes, por un problema de presión de ella. Estaba en riesgo la vida de ella, en ese momento, por eso Mirko nació antes”, dijo Marley al explicar los motivos por los que la mujer que dio a luz a Mirko no tendrá del embarazo de su próximo bebé.

Sin embargo, el conductor reveló que la mujer volvió a ser madre recientemente: “Pero hace poco que estaba hablando con ella y me dice: ‘No vas a poder creer, quedé embarazada nuevamente, del mismo marido’. Y le acaba de nacer otro varón más”, contó Wiebe con alegría y sorpresa por la fortuna de la mujer.

Asimismo, Marley habló cual fue la reacción de su hijo cuando le preguntó si quería tener una hermanita: “Le pregunté si él quería tener un hermanito o hermanita y me dijo que sí. Él ve en la escuela que muchos tienen hermanitos entonces le gusta la idea. Pero hasta ahí llegamos, no le quiero agregar información hasta que suceda”, dijo el conductor, a la vez en que dijo que notó mucha emoción en su hijo ante este posible escenario.

En el programa, todos querían saber si Marley ya eligió el nombre de su potencial y futura hija. Y reveló que le gusta “el nombre Milenka, que significa ‘mi pequeña’ en idioma ruso”, explicó.

Semanas atrás y luego de haber alzado el Martín Fierro al mejor programa de turismo que ganó con Por el Mundo, el conductor dijo que ese ciclo está llegando a su fin por un motivo ligado al crecimiento de su hijo Mirko. “Nunca habíamos ganado ni un solo Martín Fierro, así que después de 22 años lo hemos logrado”, remarcó feliz por haber obtenido, finalmente, el premio.

Luego de que el cronista de Intrusos (América) le apuntara que Mirko se había convertido en una de las estrellas del programa, Marley le puso un freno. “Igual nos queda un tiempito, nomás. Mirko está todavía en el jardín y lo puedo hacer faltar. Pero una vez que llegue a primaria, no le quiero arruinar su escolaridad ni la relación con sus amigos. Es medio difícil hacer Por el mundo cuando empiece primer grado. Así que son los últimos viajes”, dijo el conductor al respecto, generando sorpresa.

“¿Ya está hablado?”, quiso saber el movilero. “No, ahora lo estoy hablando”, dijo Marley con su característica carcajada y dándole un atisbo de espontaneidad al inesperado anuncio.

