Martín Demichelis se desvinculó de Bayern y será presentado el jueves en River

Martín Demichelis, ex jugador de River Plate, acordó este lunes su salida de la dirección técnica de la reserva de Bayern Múnich de Alemania y quedó liberado para iniciar su carrera de entrenador profesional de primera en el club «millonario», en reemplazo de Marcelo Gallardo.

Demichelis viajará en las próximas horas hacia Buenos Aires para reunirse personalmente con el manager Enzo Francescoli y la dirigencia de River. Allí acordarán los detalles para la firma del contrato y la presentación oficial, que será el jueves.

El nuevo DT de River ya tiene confirmado algunos nombres de su equipo de trabajo: Germán Lux será su ayudante, Alejandro Saccone como entrenador de arqueros y Flavio Pérez como preparador físico.

A ellos se sumaría Javier Pinola, quien el domingo anunció que jugaba su último partido profesional. Días antes, había recibido el ofrecimiento de parte de la dirigencia y hasta del propio Demichelis para sumarse como ayudante de campo, y en estas horas dará una respuesta afirmativa.

Por lo pronto, ya está diagramada la pretemporada del plantel de cara al inicio del calendario 2023, que incluye el arranque en la Copa de la Liga el 29 de enero ante Central Córdoba en Santiago del Estero y la fase de grupos de la Libertadores.

El plantel entró en vacaciones tras el amistoso ante el Real Betis disputado el domingo en Mendoza. La vuelta al trabajo será el 12 de diciembre en Potrero de los Funes, en San Luis, y luego con otra etapa del 3 al 18 de enero en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

En cuanto al plantel que recibirá Demichelis, la dirigencia ya acordó la continuidad de Ezequiel Barco y Nicolás de la Cruz. Resta saber qué decisión tomará el club con los contratos de Jonatan Maidana, Juan Fernando Quintero, Leandro González Pírez y Tomás Pochettino.

Por otra parte, con el nuevo entrenador evaluarán la llegada de refuerzos y la idea es buscar un zaguero central zurdo, un volante central y un volante ofensivo. Entre algunos nombres que suenan, están Matías Kranevitter e Ignacio Fernández.

La llegada del nuevo DT se anunció en el sitio oficial del club alemán, en una entrevista a Demichelis, quien dijo que «es una historia de locos. El Bayern me trajo de River Plate como joven jugador y ahora vuelvo como joven entrenador».

«Llegué a Europa como jugador de River al FC Bayern, ahora voy en sentido contrario como entrenador. ¡Qué historia tan increíble! Estoy orgulloso de haber formado parte de la familia del FC Bayern en dos ocasiones y agradezco a todos», expresó el cordobés.

Por su parte, Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern Múnich, señaló que «Martín ha recibido una oferta para convertirse en entrenador de uno de los clubes más importantes de Sudamérica. No queríamos negarle esta gran oportunidad y hemos accedido a su petición de rescindir su contrato. Sin embargo, lamento su marcha».

De este modo, la confirmación del regreso de Demichelis a la Argentina para sumarse a River llegó desde el lado de la dirigencia alemana y en estas horas se espera el anuncio oficial de parte del club de Núñez.

Demichelis regresará a River después de 22 años, ya que llegó al «millo» desde Córdoba a sus 18 años y al poco tiempo -el 2 de septiembre de 2001- debutó contra Estudiantes de La Plata.

Antes de ser transferido a Bayern Múnich, disputó 70 partidos y obtuvo los torneos Clausura 2002 y 2003.

A pesar del poco tiempo que jugó en primera, Demichelis es recordado por haber atajado por la expulsión de Angel Comizzo en un partido contra Racing en 2002, que River ganó por un gol agónico de Nelson Cuevas, que significó el campeonato a la fecha siguiente.

También estuvo cerca de regresar como jugador en 2015 cuando estaba en el Manchester City, pero tuvo que realizarse una operación de cadera que le impidió cumplir el pedido de Marcelo Gallardo de repatriación.

Demichelis inició su carrera de entrenador en 2019, luego de cerrar su carrera en el 2017 en el Málaga, y asumir como técnico del Sub 19 del Bayern. Al año siguiente se hizo cargo de la reserva del club alemán, en donde sumó 62 partidos con un 62 por ciento de efectividad.

Tras el anuncio de la salida de Gallardo, Francescoli se comunicó con Demichelis, quien aceptó en la primera charla. La dirigencia acompañó la idea del manager para iniciar la etapa post Gallardo con un entrenador joven e identificado con River.

