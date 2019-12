Martín Guzmán: “El Proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva es el primer paso para resolver la crisis económica y social que está atravesando la Argentina”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó esta mañana una conferencia de prensa en el Microcine del Palacio de Hacienda donde anunció el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Las medidas incluidas en el paquete apuntan a que la economía deje de caer y comience a corregir sus desequilibrios para generar una mayor equidad social y solidaridad para con aquellos que más han sufrido.



“Este Proyecto de Ley es el primer paso para resolver la crisis económica y social que está atravesando la Argentina. Las medidas son parte de un programa integral para resolver los desequilibrios, redefiniendo prioridades y aliviando la situación de los que están en mayor vulnerabilidad, pero al mismo tiempo, respetando la consistencia macroeconómica”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.



Durante su exposición, Guzmán explicó que el Proyecto de Ley tiene cuatro bloques centrales: jubilaciones, tributos, tarifas y deuda. Con respecto al primero de ellos, el Ministro advirtió que “en los últimos cuatro años hubo un fenomenal descalabro del sistema de seguridad social” y que “en el único año del gobierno anterior en el cual la economía creció, no se compartió el crecimiento con los jubilados”.



Por este motivo, el ministro de Economía anunció que “nos vamos a tomar 180 días para reemplazar la fórmula que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener niveles altos de crecimiento por otra que tiene que ser razonable”. De esta forma, Guzmán sostuvo que “en ese período vamos a proteger a los jubilados que están en una mayor vulnerabilidad con un bono adicional de 5.000 pesos en diciembre y otro en enero del año próximo para quienes perciben el haber mínimo, tomando recaudos para que no se modifiquen las escalas”.



Con respecto a las cuestiones tributarias, el Ministro recordó que la reforma implementada en 2017 “fue pensada para una economía que iba a crecer, pero la economía pasó de un estancamiento a una caída libre”. En este marco, Guzmán indicó que “vamos a tomar medidas para evitar un deterioro de la macroeconomía y de la situación de la gente”. “No podemos permitir que el déficit crezca porque no tenemos cómo financiarlo; si recurriésemos a emisión monetaria para financiarlo, sería desestabilizante. Nosotros no somos imprudentes sino que venimos a traer responsabilidad y a tranquilizar a la economía argentina”, agregó.



En esta línea, el Ministro afirmó que “volveremos a las alícuotas de 2015 en el impuesto a los Bienes personales y además tomaremos medidas para fomentar la repatriación de capitales; se va a agravar la tenencia de activos financieros de argentinos en el exterior, pero va a haber un sistema para alentar a que los capitales vuelvan”. Asimismo, Guzmán resaltó que “necesitamos recuperar el ahorro en nuestra moneda y por ello estamos eliminando el impuesto cedular que grava al ahorro en activos en pesos”.



“También necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que nosotros no producimos, que son los dólares”, destacó Guzmán, al tiempo que anunció que “impondremos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria de 30% a la compra de divisas, donde 70% de la recaudación del impuesto será destinado a financiar la seguridad social y el 30% para obras de infraestructura y vivienda”.



El Ministro también recordó que el modelo anterior fracasó porque se endeudó mucho en moneda extranjera pero no utilizó esos dólares para generar capacidad productiva para poder hacer frente a los pagos de la deuda externa. “Esta realidad es reconocida por el FMI, los acreedores y por todo el país”, señaló Guzmán.



El titular del Palacio de Hacienda también destacó que “planteamos iniciar un diálogo sobre la base de nuevas condiciones para modificar el esquema de retenciones, por la necesidad de obtener estabilidad y para sentar nuevas condiciones para el desarrollo económico sustentable”. En este sentido, Guzmán precisó que el Proyecto no modifica las retenciones pero sí sienta nuevas medidas para modificar sus topes. De esta manera, las retenciones a los porotos de soja subirán 3% de 30 a 33%; y en el caso del trigo y maíz de 12 al 15%. Además, se limitarán las retenciones a los productos agroindustriales a una alícuota de 5%; se dispondrá un reintegro al IVA a los sectores más vulnerables; y se dispondrá un plan de regularización de deudas para PYMES y entidades civiles sin fines de lucro.



En relación a las tarifas, Guzmán aseguró que el esquema planteado por la gestión anterior “agravó las situaciones que tenían que ser resueltas y contribuyó al deterioro productivo que está viviendo Argentina hoy”. Por este motivo, afirmó que “estamos planteando un nuevo marco general integral para rediscutir el esquema en el que vamos a tener un plazo máximo de 180 días para cambiar el esquema tarifario por otro que tenga un balance adecuado entre la protección social, la producción y el fomento a la inversión en energía”. “Durante este plazo, se mantendrá la postergación de los aumentos tarifarios”, agregó.



Con respecto al cuarto bloque, el Proyecto de Ley facultará al Poder Ejecutivo Nacional a llevar adelante las gestiones necesarias para la sostenibilidad de la deuda. En este sentido, Guzmán señaló que “necesitamos de políticas de deuda alineadas con el objetivo de la recuperación económica, definiendo los senderos de resultados primarios, comerciales consistentes con una Argentina que frena la caída y se pone de pie”. “Ponerse de pie genera capacidad de repago frente a los compromisos que asumamos”, concluyó.