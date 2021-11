Más aumento de precios, ahora en las frutas: la docena de banana ecuatoriana ronda los 270 pesos

Compartir

A las constantes subas en el precio de la carne, gaseosas y demás productos, ahora se le suma un fuerte incremento al precio de la banana ecuatoriana que en solo días aumentó 500 pesos el cajón, también del tomate aunque aseguran que esto siempre “sube y baja”.

En ese sentido el Grupo de Medios TVO dialogó con un verdulero de la ciudad quien lamentó los nuevos aumentos y se mostró temeroso de que los demás productos tengan también subas.

“Estamos procurando remarcar lo mínimo porque por ejemplo la banana es impresionante lo que aumentó de hace dos semanas al día de hoy, estábamos vendiendo a 180 pesos la docena y ahora estamos marcando a 270 pesos la docena, solo nos queda margen para complementar y tener porque o sino los clientes no llevan otra fruta, eso tenemos que tener sí o sí porque nos piden, tenemos que marcar 10 o 20 pesos por caja e invertir 2600 por caja, no tiene sentido, no se gana nada, es impresionante”, expresó.

Señaló asimismo que por el momento “solo está subiendo el tomate que estaba 700 pesos y ahora está a 1200 pesos por caja, subió 500 pesos desde el sábado hasta hoy, es mucho el aumento de precios, esto es así, el tomate es como la papa, sube y baja de precio pero sí o sí hay que pelearla, papa y tomate son lo esencial”.

Reconoció que por la inestabilidad, “la papa ahora está bajando de precio, las demás frutas siguen caras, la uva o ciruela están a 400 pesos el kilo, se remarca muy poco porque por ejemplo tiene siete kilos la caja de uva y no da para más, está a 3200 pesos la cajita de siete kilos”.

En tanto dijo que por ejemplo la lechuga, “está a 100 pesos el kilo, se mantiene, no sé cuánto tiempo más vamos a aguantar, no sabemos qué viene la semana que entra, estamos a arriesgar todo y darle para adelante, no se sabe lo que va a pasar”.

