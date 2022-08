Massa prepara su viaje a Washington y Houston para atraer inversiones, turismo y divisas

Compartir

El ministro de Economía, Sergio Massa, iniciará en la primera semana de septiembre una gira por las ciudades estadounidenses de Washington y Houston, donde se reunirá con funcionarios de organismos multilaterales, representantes de la Casa Blanca, del sector privado y de organizaciones no gubernamentales, con foco en la atracción de inversiones, el turismo receptivo y el ingreso de divisas para el país.

En las últimas horas se fueron conociendo detalles de la agenda oficial que desarrollará entre el 6 y el 12 de septiembre, cuyo diseño está a cargo del Embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y que es coordinada con el asesor internacional de Massa, el diplomático de carrera Gustavo Martínez Pandiani.

Massa concentrará su actividad en dos ciudades -Washington y Houston- y viajará acompañado de un amplia comitiva que incluye al ministro de Turismo, Matías Lammens, quien lanzará un plan de promoción de turismo receptivo con Estados Unidos; el director del Banco Central -oficializado hoy en su cargo-, Lisandro Cleri; el titular del Indec, Marco Lavagna; el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur; la secretaria de Energía, Flavia Royon; la titular del Banco Nación, Silvina Batakis; y los presidentes de Enarsa, Agustín Gerez, y de YPF, Pablo González.

En Washington. se entrevistará con la titular del FMI, Kristalina Georgieva; con el vicepresidente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg; y con el titular del BID, Mauricio Claver-Carone.

Massa también tiene en agenda encuentros con las máximas autoridades del Tesoro de EEUU -con quienes avanzará en el acuerdo de intercambio de información tributaria en las AFIP y el IRS para detectar irregularidades y eventual evasión tributaria-, con funcionarios de la Casa Blanca y con directivos de las principales empresas que forman parte de la American Chamber of Commerce.

«El eje central del viaje será la atracción de inversiones en sectores de la economía real, con el propósito de generar puestos de trabajo e ingresos fiscales», indicaron a Télam desde el entorno del ministro.

En Washington, el titular del Palacio de Hacienda mantendrá también encuentros con funcionarios y personalidades de alto nivel político para la región, entre los que se destacan Juan González, asesor del presidente Joe Biden para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional; con el titular del Congreso Judío Mundial, Jack Rosen; y con la Directora del Comité Judío Americano, Dina Siegel Vann.

El ministro se reunirá, además, con Amos Hochstein, coordinador del presidente Biden para Infraestructura, Inversión y Energía.

El encuentro con Georgieva

En lo que respecta a la agenda de reuniones con organismos multilaterales, el encuentro con Georgieva se llevará a cabo el lunes 12 de septiembre, en base a la agenda a la que accedió Télam.

Con Georgieva, Massa encarará el inicio formal de la segunda revisión y analizarán el cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI y eventuales reformulaciones en el contexto de la guerra en Ucrania, por un lado, y de las medidas concretas anunciadas recientemente por el ministro para bajar el déficit fiscal, por el otro.

En la reunión con la titular del FMI estarán Madcur, Cleri y Lavagna, y no se descarta la posibilidad de que sume Batakis a la misma, quien fue invitada por Massa a acompañarlo en su gira debut.

Se prevé que los técnicos del equipo mantengan sendas reuniones con el staff del Hemisferio Occidental del Fondo, que comanda el brasileño Ilan Goldfjan, que podrían comenzar incluso antes de la llegada de Massa a EEUU.

Por su parte, con el Banco Mundial y con el BID, Massa buscará «agilizar los desembolsos de importantes prestamos destinados a infraestructura y proyectos productivos, divisas que fortalecerán el equilibrio fiscal y las reservas», dijeron las mismas fuentes.

También en Washington Massa lanzará junto al ministro de Turismo, Matías Lammens, «un programa de promoción del turismo receptivo que quedará en manos del programa oficial IMPROTUR y que apunta a la generación de divisas», agregaron las fuentes.

Por otra parte, el ministro de Economía mantendrá conversaciones con una veintena de empresas estadounidenses que actualmente poseen inversiones en la Argentina, en el marco de encuentro coordinado por la US Chamber of Commerce y la Embajada Argentina.

El viernes 9 de septiembre, Massa se trasladaría a Houston acompañado por Royon y por los presidentes de YPF y de Enarsa, para reunirse con ejecutivos de las firmas Chevron, Exxon, Shell y Total.

El ministro de Economía también tiene programados encuentros con autoridades de la automotriz Volkswagen, de las firmas mineras Rio Tinto y Livent (litio) y del grupo Amazon, entre otras compañías.

«La misión apunta a consolidar apoyos en EEUU para la estabilización de la economía argentina y fortalecer las reservas a través de más mercados para las exportaciones nacionales, más inversiones productivas en sectores estratégicos como energía, gas, agroindustria, proteínas, servicios basados en el conocimiento, minoría y más ingreso de divisas por turismo receptivo», subrayaron en el Ministerio de Economía.

