Matías Alé debió ser operado de urgencia: qué le pasó

Matías Alé debió ser operado de urgencia. Así lo confirmó Ángel de Brito en los momentos finales de la emisión del jueves de Los Ángeles de la Mañana. El periodista aseguró que el actor ya se encuentra en estado óptimo.

Según pudo confirmar el conductor de El Trece, el mediático debió someterse a una intervención quirúrgica durante la madrugada de este jueves. Si bien resultó algo urgente, De Brito confirmó que Alé se encuentra “fuera de peligro”.

Cuando confirmó la situación, le deseó una pronta recuperación. “Lo operaron de apendicitis. Ya está perfecto”, aseguró y agregó que “en 48 horas le van a dar el alta”.

“Le mando un beso a Matías que viene de años difíciles”, le deseó el jurado del Bailando. “Toda la semana tuvo dolor intestinal. A la tarde estaba mejor. Está en el Sanatorio Otamendi”, confirmó el periodista.

En los últimos días, su nombre volvió a estar en boca de todos gracias a Graciela Alfano, su ex pareja. La artista argentina lo expuso contando cómo se enteró de que lo engañaba con otra mujer. Todo surgió cuando ella quiso llamar para pedir sushi y al buscar el contacto agendado con ese nombre se encontró del otro lado con una voz de mujer.

En diálogo con Teleshow, el actor reconoció que el relato de la artista fue tal cual sucedieron los hechos. “Fue así como lo contó ella, pero bueno, no puedo agregar mucho al relato, la protagonista es ella y por respeto a ella tampoco hay que agregar mucho. Ella contó lo que tenía que contar, fue una situación difícil que ahora con el paso del tiempo se transforma en una comedia», explicó.

“Nosotros ya estábamos terminando nuestra relación. Es una Graciela nueva, renovada, hoy me pasaron la nota, la vi, me lo comentó su familia también. Pero bueno, después de tanto tiempo está bueno poder recordar así cosas que en ese momento no estaban tan buenas”, agregó Alé, quien hoy mantiene una buena relación con su ex.