Mauro Icardi estalló de furia: habló sobre las versiones de infidelidad a Wanda Nara y reveló si estuvo con la China Suárez

En los últimos días Mauro Icardi estalló de furia en sus redes sociales y salió a contestar a todo aquel que lo cuestionara. Primero protagonizó un fuerte pelea con Moria Casán, y ahora el futbolista arremetió contra “Pochi” de Gossipeame, una cuenta de Instagram que lo acusó de haber engañado a Wanda Nara cuando viajó a Buenos Aires el mes pasado.

“¿Qué me dicen si les digo que Mauro, con un auto prestado rojo o colorado (elijan cómo les gusta más decirlo), habría manejado 300 kilómetros para buscar a una chica (reservo su identidad)? La habría llamado y le habría dicho: ‘Preparate porque te estoy yendo a buscar’”, escribió y luego aclaró: “Me confundí la fecha, se encontraron en Puerto Madero, pero tengo toda la data hoy muestro las pruebas en Entrometidos” aseguró la panelista.

Al ver el mensaje, Icardi escribió un extenso descargo en sus historias de Instagram donde cuenta con más de diez millones de seguidores. “A ver Pachi, Pochi, Gachi, como poro… te llames. Con vos la voy a hacer corta también porque me tenés los huevos inflados hablando de mí, de mi familia, de mis amigos y de los que se te canta hablar sin tener un mínimo de información”, comenzó diciendo el jugador indignado por la información que contó la joven.

“De mí, no vas a poder hablar nunca nada porque nadie, ni de mi entorno, ni gente conocida, ni gente desconocida, ni nadie va a poder hablar de mí. Como le dije a la señora con la cuál tuve un cruce esta semana (refiriéndose a su pelea con Moria Casán) hace 10 años estoy con la misma mujer y NUNCA estuve con otra mujer ni lo voy a estar hasta que esté soltero… ni cuando se armó tanto revuelo por una “historia” de la cuál cada uno sacó sus propias conclusiones y solamente los involucrados sabemos la única realidad”, remarcó sobre su affaire con la China Suárez en donde trascendió que se encontraron en un hotel de París y la propia Wanda dijo que Eugenia “se había encamado” con su marido.

Por su parte, Mauro agregó: “Te aclaró personalmente que ninguna noticia de las que hablaste de mí desde tu existencia, NUNCA acertaste ni media. Para ser periodista, informante o chusma hay que tener con qué.. y sobre mi, no tuviste nunca NADA”, insistió el futbolista del Galatasaray y sumó: “Como dice la frase: el que calla otorga, yo te aclaro que tengo dos huevos grandes como una casa para cerrarle el culo a vivos como vos y tantos que se la dan de que se la saben toda o les llega toda la data y no tienen la mínima idea”.

En tanto, el futbolista justificó su enojo y explicó lo que hizo los días que estuvo en Buenos Aires antes de su regreso a Estambul. “Para terminar, te aclaro que hay 200 personas en Telefe de testigos que me pase los 5/6 días que estuve en Argentina, sentado en una silla detrás de cámara viendo las grabaciones del programa Masterchef”, enfatizó Icardi confirmando que estuvo siempre con su mujer.

“También me queda claro que no tenés ni la mínima idea cuando dijiste que manejé 300 Km y al final resultó ser en Puerto Madero, cuando dijiste el 23 pero resulta que estuve en un casamiento, cuando pasaste al 24 y resulta que estaba viajando de vuelta a Estambul. ¿Cuántas excusas más para la página de poron… a la cuál te inventás tanto por unos cuántos seguidores y dejar una “noticia” en el aire”, arremetió el jugador.

Por su parte, el futbolista cerró insistente: “Te repito, quedate tranquila vos y el mundo entero, que nunca fui infiel, y nunca lo seré mientras esté en pareja. Si tantas pruebas tenés y te mandan, te autorizo a publicarlas, así tengo con qué contestarte y hacerte mierda públicamente por mentirosa, a vos y a unos cuántos más”, concluyó.

