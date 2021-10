Compartir

Tras haberse ido a pasar un tiempo a Milán luego de descubrir que su esposo estaba chateando con la China Suárez. Según pudo saber Teleshow, él fue a Italia para charlar y decidir su futuro.

Tras haber descubierto que su marido Mauro Icardi mantenía conversaciones por Telegram con Eugenia la China Suárez y luego de que la noticia se hiciera pública, Wanda Nara se fue de París a pasar unos días en Milán, Italia. Sin embargo, durante las primeras horas de la tarde del lunes compartió en sus historias un video de ella en un avión privado, ¿a dónde iba y con quién?

Según pudo saber Teleshow, la mayor de las Nara está regresando a París pero, para sorpresa de todos, no lo estaría haciendo sola sino que en el vuelo la está acompañando su ¿pareja? Mauro Icardi, que hoy nuevamente se ausentó a su entrenamiento en el París Saint-Germain. “Cuestiones familiares”, habría alegado él cuando pidió permiso al club para faltar al entrenamiento y se fue a buscar a la mamá de sus hijas Francesca e Isabella. La idea de la pareja es regresar a su casa y poder hablar tranquilos para ver cómo continúa su relación, si vuelven a estar o no juntos.

Por otra parte, el futbolista también compartió en sus stories una postal -que todo indicaría que es actual- en la que se lo ve junto a Wanda, y dos emojis de corazones. Además, precisó la ubicación: Milan, Italia. Cabe aclarar que en la mañana de este domingo, la ex de Maxi López compartió en sus redes un video en la que se la ve abordando un avión privado junto a sus hijas menores.

Las fotos del jugador de PSG generaron desconcierto y dejaban entrever una reconciliación: en la imagen se lo veía recostado sobre el pecho de la modelo, a quien no se le visualiza la cara (es decir, los gestos y expresiones). Lo que sí se permite ver en dicha selfie es el puño de ella cerrado y un enorme anillo de brillantes en su dedo.

Horas más tarde de que el futbolista subiera a sus redes la imagen, y aunque sin dar mayores precisiones sobre su estado sentimental, Wanda Nara retomó su actividad virtual en lo que parece ser un posteo contradictorio al que había hecho su esposo (legalmente hablando).

Fue este lunes aproximadamente a las 10 de la mañana de Italia (cuando en la Argentina el reloj marcaba que eran las 5 de la madrugada). “Buen día”, escribió en la red social en la que tiene casi nueve millones de seguidores. Allí, tomó una foto en la que se muestra una colorida taza de café sobre una mesa ratona, unas botas de Louis Vuitton y, lo más importante, muestra su mano “vacía”, sin sin ningún accesorio. Acompañó la imagen con una fuerte afirmación.

“Me gusta más mi mano sin anillo”, sostuvo la empresaria junto al emoji de un anillo similar al que horas atrás tenía en la foto que había publicado el delantero del PSG, quien desde entonces no volvió a expresarse públicamente. Además, si bien borró las últimas fotos que había publicado en su feed, aún sigue teniendo imágenes de su marido en las redes sociales, tanto en viajes anteriores, en meses pasados. Así como también en sus historias destacadas.

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió el sábado en su cuenta de Instagram Wanda, sembrando dudas sobre su situación sentimental y dejando entrever que habría una tercera en discordia entre ella y su marido. Esta mañana en Los ángeles de la mañana Yanina Latorre dijo que se trataba de Eugenia la China Suárez y hasta mostró un fragmento de un chat que la actriz mantuvo con el futbolista rosarino.

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, había escrito la ex de Benjamín Vicuña mientras él se había el desentendido. “¿Para qué?”, le respondió Icardi a dicha conversación.

