Florencia Borrelli le devolvió a la Argentina el título del Maratón de Bs. As

Compartir

Linkedin Print

En 2h32m28s la marplatense recorrió los 42 kilómetros del maratón internacional porteño que había tenido como última ganadora argentina a la atleta Andrea Graciano, en 2011. “Para mí fue un debut, hacía más de 10 años que no corría esta distancia”, confesó Borrelli, ganadora de los 21K en 2016 y 2017.

La fondista marplatense Florencia Borrelli ganó el Maratón Internacional de Buenos Aires, al recorrer los 42 kilómetros en 2h32m28s y de esa manera la Argentina volvió a quedarse con el título femenino de esta prueba tras 10 años.

“Estoy muy contenta por todo lo que significa un triunfo así y porque estuve muy acompañada de mi familia, siento que es un triunfo de todos. Además, para mí fue un debut, hacía más de 10 años que no corría esta distancia; una vez lo había intentado en Mar del Plata, pero sin pretensiones, en ese momento sólo me interesaba llegar”, confesó Borrelli, quien a sus 28 años le devolvió al país la medalla dorada en esta prueba que tenía como última ganadora argentina a la atleta Andrea Graciano, en 2011.

“En los últimos kilómetros sentí el cansancio en las piernas, especialmente en los gemelos; pero me encantó. Ahora ya me pongo a pensar en la media maratón de Mar del Palta, que será el 28 de noviembre; que tengo muchas de correrla porque el año pasado por la pandemia no se pudo realizar. Siempre estuve presente ahí y la espero con muchas ganas. Y luego quiero prepararme para correr en el exterior; en 2022 me gustaría subir al podio con la bandera argentina en otro país”, remarcó quien ya en 2016 y 2017 se había colgado la dorada en los 21K del tradicional Maratón de Buenos Aires, que tuvo como primera campeona nacional a Derlis Fraschina, en 1985.

Y entre Fraschina y Borrelli ganaron otras siete mujeres argentinas. Una lista en la que sobresale la olímpica Sandra Torres, ganadora en cuatro oportunidades 1999, 2001, 2006 y 2008; y también integran Griselda González, Ana María Nielsen, Nélida Olivet, Claudia Camargo (2000), Verónica Páez y Roxana Preussler.

Compartir

Linkedin Print