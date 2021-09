Mayans criticó a JxC que vuelvió a faltar a una reunión virtual

Compartir

El jefe de los senadores del Frente de Todos (FdT), José Mayans, cuestionó la postura del opositor Juntos por el Cambio (JxC) de retirarse de las reuniones de comisiones por videoconferencia con el argumento de que debe retomarse la presencialidad en el Senado, y afirmó que rige un decreto de la Presidencia del cuerpo que habilita a funcionar virtualmente.

«Hay un decreto que establece las pautas y por el cual seguimos trabajando, lo vamos a ratificar en el recinto» hasta que se defina el nuevo esquema de trabajo, explicó Mayans ante un nuevo reclamo de los senadores de JxC para que dejen de realizarse reuniones de comisión virtuales.

El 31 de agosto pasado, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, emitió un decreto de prórroga por 60 días del funcionamiento virtual de la Cámara que rige hasta el 1 de noviembre pero que, según establece en su artículo 3, fue dictado «ad referendum de su aprobación por la Honorable Cámara de Senadores» de la Nación.

Mayans descuenta que la norma será aprobada por el pleno del Senado en los próximos días y aclara que «se necesita seguir trabajando hasta que se defina el tema de la presencialidad tanto en el recinto como en las comisiones».

«En caso de que haya acuerdo entre los bloques pondremos de nuevo en marcha un mecanismo distinto, pero con acuerdo de todos los bloques. Mientras tanto seguimos funcionando de manera virtual porque es necesario que el Parlamento siga trabajando. Si no tenemos despachos no podemos después tener plenarios», estimó.

En una nota leída hoy durante el inicio de la comisión de Medios y Libertad de Expresión donde se debatía la declaración de los servicios de Internet y telefonía como «esenciales», la oposición avisó que se abstendría de participar, de la misma manera que lo hizo ayer en la comisión de Presupuesto, por considerar que el decreto en cuestión no tiene validez.

Mayans consideró que durante toda la pandemia se estuvo «trabajando en la emergencia con disposiciones acordadas que fueron ratificadas por el cuerpo», aseguró que el año pasado «fue uno de los mejores años del Parlamento» y sostuvo que «obviamente se tuvo que limitar la presencia porque el Senado tiene un recinto muy chico»

«Todavía no resolvimos cómo vamos a trabajar por esta emergencia, pero mientras tanto el Parlamento no puede estar parado», añadió.

El senador por Formosa ironizó con las medidas adoptadas por los legisladores de la oposición en el inicio de la pandemia cuando «estaban por hacer esa travesía por la democracia porque querían que el Parlamento funcione».

Su compañero de bancada, el senador Mario Pais (Chubut) recordó, por su parte, que la presidenta del Senado inició una acción declarativa de certeza que la Corte Suprema de Justicia, en un extenso fallo, si bien rechazó, se explayó sobre el fondo de la cuestión diciendo que le correspondía al Senado los mecanismos para garantizar su funcionamiento.

Mayans también recordó que hace pocos días la propia Corte de Justicia «se reunió por zoom y eligió a sus autoridades, y ni siquiera fue una reunión presencial», lo que demuestra, dijo, «la importancia que tiene este tema que permite la tecnología actual».

