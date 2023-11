«Me tranquiliza ver la escucha que hizo Milei de Macri y Bullrich, ya no es un loco solo»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la diputada provincial Gabriela Neme analizó el triunfo de Javier Milei en el ballotage del domingo e indicó que le “tranquiliza” la escucha que hizo el líder de la Libertad Avanza y nuevo presidente electo de la Argentina de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

“Pensé que iba a ser un proceso palo a palo, pero fue sorprendente lo que pasó porque Milei ganó en casi todas provincias, algunas de ellas netamente justicialistas, y eso nos demuestra que lo que estaba en juego y lo que la gente votó es ‘corrupción si’ o ‘corrupción no’, después debatiremos las propuestas y proyecto y veremos qué es lo que pasa; particularmente creo que la intolerancia de los argentinos que están cansados de los privilegios de un sector de la política es lo que hizo que se hayan dado los resultados que se dieron”, comenzó analizando la legisladora y consideró que nuestro país “se tiene que levantar de la mano del trabajo”.

Seguidamente fue consultada por qué cree que los argentinos eligieron el proyecto de La Libertad Avanza y no el de Unidos por la Patria, a lo cual respondió: “Milei no es el proyecto que yo tenía de país, por el que trabajé o me preparé, pero es la persona que la mayoría de los argentinos había puesto como referente de la oposición; entonces era el modelo kirchnerista que ya sabemos a dónde nos llevó o Milei, es decir, no había muchas opciones”.

“Acompañé a mis hijos que se fueron a la plaza tras el triunfo de Milei, y vi la alegría, la esperanza, pero no solo de los jóvenes, sino que también había empleados públicos, adultos mayores y mujeres que estaban felices. Creo que él encarna la esperanza de que se pueda terminar con la clase política que vino a vivir de la política y no a servir; después veremos si puede llevar adelante sus propuestas”, manifestó Neme.

Asimismo, reconoció que le dio mucha “tranquilidad” la participación que tuvo Patricia Bullrich y que “sobre todo me tranquiliza la escucha que hizo Milei de Macri y Bullrich, porque ya no es un loco solo, sino que va a tener apoyo de cierto sector”.

Intervención del Poder

Judicial de la provincia

En otro punto de la entrevista, la legisladora confirmó que va a pedir al nuevo Presidente de los argentinos la intervención del Poder Judicial de Formosa. “Lo voy a trabajar, vamos a ver cómo queda el armado del Congreso, anoche en la euforia le pedí a los abogados del equipo que empecemos a juntar los antecedentes, pero creo que lo más reciente de Insfrán que fue la amenaza a Adriano López de la Colonia Muñiz es re justificable para entender que acá se quebró el orden institucional, y lo más preocupante es que no vi a ningún fiscal provincial que saliera a levantar la voz”, cerró.