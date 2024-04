Melconian remarcó la necesidad de corregir todos los precios relativos

El economista, Carlos Melconian, planteó la necesidad de que se avance en la corrección de los precios relativos como una condición base para luego estar en condiciones de lanzar un plan de estabilización y crecimiento.

“Esto que tenemos ahora no es un programa, porque no habrá programa de estabilidad hasta que se acomoden los precios relativos”, sostuvo Melconian en el programa Cada Mañana que conduce Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia.

El ex referente económico de Patricia Bullrich, quien fuera candidata a presidente, difundió un cuadro con la variación de los precios de una serie de bienes y servicios con base en 2019 y ajustados por inflación a 2024.

A modo de ejemplo de la distorsión subrayó que por ejemplo con una inflación acumulada en ese período de 2.800% los salarios informales subieron 1.050% lo que consideró inviable.

“Es necesario que se acomoden los melones”, graficó en tono coloquial para dar cuenta de la situación.

Asimismo, consideró importante que el gobierno adopte una política de ingresos que ayude a corregir las distorsiones en ese ítem.

“Hay una enorme diferencia entre mirar los pasivos del BCRA, las leliqs y bajar la brecha y tener un programa de estabilidad de estabilidad crecimiento y desarrollo”, afirmó el economista, minimizando los logros que se imputa el Gobierno y remarcando la necesidad de que se lance un programa de crecimiento.

“Que la inflación caiga, muestra que el Rodrigrazo para, pero La inflación va a continuar hasta por necesidad, porque los precios que quedaron retrasados deberán acomodarse”, alertó.

Melconian insistió en que “más que las fuerzas del cielo, tenemos que ver cuáles son las fuerzas del crecimiento”.