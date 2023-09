Melody Luz defendió a Alex Caniggia de los que lo tildan de ser un “padre abandónico”

Junto a otros 17 participantes, Alex Caniggia viajó a España para ingresar en Gran Hermano VIP, la octava edición del reality que se realiza en ese país y a solo dos meses del nacimiento de Venezia, la hija que tuvo con Melody Luz a quien conoció en El Hotel de los Famosos.

En ese sentido, muchos usuarios opinaron al respecto sobre si estaba bien o no la decisión de Alex de alejarse tanto tiempo de su hija. Incluso algunos lo tildaron de padre abandónico. A raíz de esto, su pareja salió a defenderlo, ya que él está aislado y no sabe lo que pasa en el exterior.

Lo primero que hizo Melody fue revelar lo que ella piensa sobre la incorporación del padre de su hija al reality: “Mi loquito se fue a conquistar España. Amor y apoyo por acá sobran”, reconoció a través de sus historias de Instagram mientras reposteaba el video de la presentación del concursante.

Acto seguido lo defendió de las acusaciones y las críticas en redes y realizó una llamativa comparación con otra profesión para que se entendiera bien lo que estaba planteando. “Si un hombre juega al fútbol y se ausenta por concentración, esta bien. Si un hombre se encierra en un reality, lejos de su familia, está mal y es abandónico…”, comenzó diciendo Luz en la misma plataforma digital donde le dejó unas palabras de aliento a su novio.

Y eso no fue todo, también la influencer fue más allá y contó los exámenes médicos que le pidieron a Alex antes de entrar a GH VIP: “Está muy subestimado el hecho de estar en un reality, se piensan que es fácil. Pero saben que antes de entrar te hacen test psicológicos porque hay riesgo de suicidio”, señaló.

“Quiero ver a esos que se piensan que es fácil, estar expuestos constantemente a la mirada y opinión ajena, a ver cómo se sienten”, señaló tajante. Además, Melody se mostró amamantando a Venezia y siguió hablando del tema para que no quedaran dudas de que todo había sido consensuado en la pareja: “Bueno, sí, así es, seremos vos y yo por un tiempo, mi amor. Fuerza”.

Por último, Melody reveló cómo fue que tomaron la decisión y aclaró nuevamente que apoya a su pareja aunque reconoció que al principio fue duro para ella.”En cuanto a cómo me siento yo, ya hice mi duelo, ya lloré mucho porque yo soy muy taurina, muy de que me cuestan los cambios. Cuando me fui de El Hotel de los Famosos, lo veía en diez días y lloré como una condenada, entonces imagínense ahora y siendo mamá”, explicó.

“Sé que es trabajo y seguramente haga que todo valga la pena. Para quienes lo tratan de vago, espero que alguna vez se les presente alguna oportunidad internacional y que insistan tanto para tenerlos… porque así sucedió con Alex y seguramente va a valer la pena, por más de que ya lo extraño mucho le deseo lo mejor y ojalá llegue a la final”, concluyó Melody.

Durante sus primeras horas dentro del reality, Alex ya dio que hablar. En su video de presentación, el mellizo de Charlotte se mostró con su habitual desenfado, siempre desenvuelto y con muchas ganas de empezar una nueva aventura. Asimismo, no negó la mala relación que viene llevando con sus padres en los últimos años y además prometió que va a contar mucho de esas internas familiares cuando haga su ingreso a la casa.

“Creo que de tu padre hace tiempo que no escuchas consejos”, refirió la conductora. “Sí, con mis padres estoy peleado a muerte. Después voy a contar la historia en la casa así toda la gente lo sabe”, respondió Caniggia.

