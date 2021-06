Mercadito paraguayo: pese a las restricciones comerciantes abrieron y atendieron al público

Compartir

Pese a las restricciones que rigen en la ciudad, comerciantes de la zona del “mercadito paraguayo” abrieron sus puertas para atender al público, respetando los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.

Vale decir que, debido a la determinación de levantar sus persianas, se hizo presente personal de Bromatología Municipal y se generó un intercambio de palabras con los comerciantes y tuvo que intervenir la policía para evitar que la discusión pase a mayores.

“La situación está mal para todos, no solamente para los comerciantes, estamos viviendo un muy mal escenario y hay que cuidarse”, dijo un inspector municipal que llegó al lugar.

Agregó que “es entendible la disconformidad de la gente, la pandemia está sacando todo lo malo del ser humano, todos necesitamos trabajar y pagar cuentas, estamos todos en las mismas”.

Por su parte, una mujer que tiene su local comercial allí, sostuvo que decidieron abrir y que “pusimos una cinta o una mesita para evitar que los clientes entren, pero sí desde adentro le mostramos la mercadería y si le gusta le pasamos con una bolsita para que se lleve el producto”.

“La gente desde afuera nos puede indicar lo que quiere y nosotros le vendemos”, dejó en claro la misma.

“Nosotros vamos a continuar con esta modalidad de trabajo y si quieren cerrar el comercio de alguno tendremos que ir a defender a nuestro colega. Vamos a juntarnos y organizarnos porque ya no damos más, no podemos pagar nuestras cuentas”, dejó en claro.

Finalmente, según adelantaron los comerciantes no darán marcha atrás con esta metodología ya que consideran que es posible trabajar cumpliendo con los protocolos pertinentes.

