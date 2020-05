Mercado del Puerto: «Estamos en condiciones de reabrir, pero el gobierno debe decidir»

Compartir

El ingeniero Luis Schattner, gerente del Mercado del Puerto, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la delicada situación en la que se encuentran luego de estar casi 2 meses con los locales cerrados debido a la pandemia de coronavirus que obligó a realizar una cuarentena que todavía continúa, pero está flexibilizándose para algunos sectores.

Es importante destacar que se generó una tensa situación entre los comerciantes que alquilan en el lugar y los propietarios, ya que los inquilinos no estuvieron abonando el alquiler por el cese de actividades, pero los dueños tuvieron que seguir abonando luz, agua y demás impuestos, por lo que ahora piden el pago de expensas para poder hacerle frente a esta situación y trabajar con normalidad una vez que el gobierno habilite la actividad.

«El nombre de Paso de compras es una galería comercial propiedad de la Municipalidad que estás sobre la calle San Martín, el nuestro se llama Mercado del Puerto y es una galería comercial privada que tiene entrada por la calle Brandsen y desemboca en la calle Belgrano, hay 104 locales, es un emprendimiento privado que hemos realizado hace más de 10 años y si bien siguen las normas comerciales que en Formosa gustan tanto que son con exhibición de la mercadería en frente de cada local, se caracteriza por las comodidades y demás cuestiones especiales que posee», comenzó diferenciando.

Asimismo contó que «a partir del 17 de marzo cerró todo en la zona del mercadito paraguayo, nosotros seguimos así, se generaron bastantes dificultades a nuestros clientes que son pequeños comerciantes en general, la mayoría de ellos ya son clientes desde hace bastantes años, pero evidentemente se les ha creado una situación difícil por la falta de ingreso, de ventas, esta situación multiplicada por 50 o por 80 se repite en nuestra empresa propietaria del lugar debido a que a partir de esta fecha abruptamente desaparecieron todos los ingresos, sin embargo nosotros hemos tenido que seguir realizando los pagos de luz, agua, del personal afectado y estamos prácticamente llegando al límite de las posibilidades financieras de la empresa porque ya son casi 2 meses en los que no existen ingresos y sin embargo las obligaciones siguen con proveedores, personal, Refsa, Agua de Formosa, la Dirección General de Rentas, de parte de ellos hasta ahora no ha habido ningún ofrecimiento de facilitar el pago de las facturas a los servicios, en el caso de Refsa somos grandes consumidores de energía por el costo de funcionamiento de las instalaciones, pero recién ahora a partir de mayo posiblemente se note una pequeña reducción en las facturas porque ha bajado la demanda».

De la misma forma se refirió a lo que había circulado de que no dejaban que los inquilinos saquen su mercadería, sin antes realizar el pago de los alquileres más expensas. «No hay ninguna traba para sacar la mercadería, lo que pasa es que nosotros como empresa privada que somos no podemos hacer una asamblea de inquilinos, la idea es que cada uno venga y plantee su caso en particular, en este tiempo les habíamos comunicado que no se les iba a cobrar alquiler a partir del cierre, pero sí las expensas porque son muy altas y son pagos que hacemos nosotros por cuenta de los inquilinos, el pago de la luz y demás se siguió realizando y lo estamos absorbiendo nosotros por eso les dijimos que vengan, para peor, la mayoría de ellos ha venido acumulando deudas muy importantes con los alquileres y expensas desde antes de la pandemia. Les hicimos una comunicación de que vengan de a uno, que planteen su caso y se va a arreglar», dijo conciliador.

«El jueves hablé con un grupo que vino, algunos se quedaron, a otros se les dio turno para que vengan después y creo que la mayoría está llegando a un acuerdo con nosotros, en ese sentido somos bastantes amplios y nuestro objetivo principal realmente es recaudar para las expensas», explicó.

Respecto a si están en condiciones de reabrir las puertas, señaló que «nosotros estamos en condiciones de abrir de inmediato porque el personal siguió concurriendo a la galería para las tareas de limpieza, desinfección, fumigación, está todo listo y finalmente el Mercado del Puerto es la sumatoria de distintos negocios, establecido el protocolo que supongo el gobierno deberá establecer, estamos en condiciones de abrir de inmediato y facilitar la apertura. La iniciativa del intendente Jofré de aprovechar este impasse que se produjo en la zona permitió a la Municipalidad hacer un verdadero despeje del colgadero que había, cambió totalmente la fisonomía de la zona y esperemos que esto se pueda mantener, a nosotros como negocio nos va a venir bien esta mejora edilicia y arquitectónica en la zona del mercadito paraguayo».

«En la provincia existe un comité integrado por varios sectores que es el que tiene que resolver esto, yo le consulté a Jofré y me dijo que también estaba esperando esa decisión», acotó sobre el permiso para que puedan abrir sus puertas.

Para finalizar hizo mención a cuánto tiempo más aguantan con las puertas cerradas, «creo que las pequeñas empresas o los pequeños comercios ya llegaron al límite, que se pueda ir habilitando todo los va a ayudar a ir solucionando, si bien es evidente y considero que es así que los pequeños comercios de nuestra ciudad no van a notar una ganancia inmediata porque la economía no está muy bien, nosotros estamos agotando las reservas y rompiendo el chanchito pero eso ya se acabó, ya no está dando para más», aseveró.