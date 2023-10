Mercedes Morán reveló que sufrió depresión

Este jueves, Mercedes Morán visitó a Verónica Lozano en su programa Cortá por Lozano y en una entrevista profunda donde habló de todo, contó detalles de los diferentes episodios de depresión que sufrió. En medio de la charla íntima, la reconocida actriz también habló de su edad y lo que padeció durante el último tiempo ante los comentarios que recibía.

“Le agradezco a la vida que me haya permitido vivir, expresarme con esta libertad que me sana… me hace muy feliz. Me parece lindo que no hay edad para escuchar el deseo, para animarse a cambiar”, comenzó diciendo Mercedes quien, si bien está agradecida por todo lo que le pasa y se mantiene activa para combatir la depresión, también confesó que hay veces donde no la pasa tan bien.

“Con respecto a la edad, es de los grandes mandatos que tenemos las personas. A partir de los 50 es lo que está construido, el ya está, basta que ya estás grande, cómo te vas a poner a hacer esas cosas que son cosas de adolescentes, como si además la adolescencia fuera un pecado”, reconoció sobre los comentarios que le hicieron en más de una oportunidad.

“Yo soy desobediente por naturaleza. Yo he sido una transgresora permanente, desde mi precoz casamiento, hasta hoy. No he hecho más que desobedecer, pero lo aconsejo”, agregó de manera reflexiva, contando que se casó a los 17 años.

En tanto, la actriz profundizó en los ataques de depresión que sufrió: “Tengo mucha incapacidad para la negación, no sé si es bueno o es malo. No tengo capacidad. Tampoco tengo capacidad para estar en momentos largos de bajón, de depresión, así que salgo, salgo, salgo para adelante”, concluyó Mercedes sincera con Vero Lozano y con la audiencia.

La actriz se prepara para un nuevo hito en su carrera con el estreno de la película Norma, programado para el próximo 19 de octubre. Morán no solo protagoniza esta ocurrente comedia, sino que también hace su debut como guionista, en colaboración con el director argentino Santiago Giralt. Este último es conocido por su versatilidad en el mundo del cine, habiendo trabajado también como actor, cineasta, guionista, escritor, dramaturgo, productor y hasta docente. ¿De qué trata la historia de su más reciente film?

La película sigue la vida de Norma, una mujer de 64 años que vive en una pequeña localidad de provincia, que ve su vida transformada cuando su empleada doméstica de toda la vida, Rosita, decide renunciar sin darle mayores explicaciones. Además de Morán, el elenco incluye a Alejandro Awada, Lorena Vega, su hija Mercedes Scápola, Marco Antonio Caponi, Mirella Pascual, Claudia Cantero, y Elvira Onetto.

El largometraje fue anunciado inicialmente en marzo de este año como parte de los lanzamientos de Netflix en Argentina. Sin embargo, antes de su llegada a la plataforma de streaming, se exhibirá en cines. La filmación de la película se llevó a cabo en locaciones de Alta Gracia, Córdoba, y continuó en la ciudad de Córdoba Capital y en Montevideo, Uruguay.