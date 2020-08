¿Messi quiere irse del Barcelona?: las versiones sobre su futuro que tienen en vilo a España

Compartir

El Barcelona podría estar a un paso de iniciar la peor crisis de su historia si es que la información que llega desde España es cierta y Lionel Messi ya le comunicó a la dirigencia del club que quiere dar el portazo tras el 8-2 sufrido frente al Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League.

La masacre futbolística que padeció el conjunto catalán en Lisboa será sin dudas un antes y un después en este ciclo que ahora iniciará una renovación de vestuario, que según adelanta la prensa europea, incluirá nombres de peso como los de Luis Suárez, Gerard Piqué, Jordi Alba e Ivan Rakitic, entre otros. Sin embargo, el apellido del argentino jamás fue cuestionado ni puesto en esa lista, porque el objetivo del presidente Josep María Bartomeu y el deseo de los aficionados es que La Pulga sea el líder de este recambio.

Al parecer, este plan podría derrumbarse porque según reveló el periodista brasileño Marcelo Bechler, el delantero quiere abandonar el club azulgrana: “La información que tenemos es que Lionel Messi quiere dejar Barcelona ya y la directiva ya fue comunicada sobre eso”. De inmediato, la frase del corresponsal del diario Esporte Interativo repercutió en los principales portales del planeta y varios periodistas catalanes se hicieron eco de lo que hasta entonces era un rumor.

Bechler, cuya data fue replicada por el sitio británico The Sun, apuntó que una persona del club, muy cercana al argentino, le dijo: “Nunca vi a Messi tan fuera del Barcelona en tantos años aquí dentro como ahora”.

Lo cierto es que esto también podría tratarse de una presión por parte de algunos dirigentes que buscan la salida del presidente, Bartomeu, a quien la oposición le reclama que adelante las elecciones que están fijadas para junio de 2021, misma fecha en la que culmina el vínculo de La Pulga, quien hace meses frenó las negociaciones de renovación. En este contexto, el sitio catalán Mundo Deportivo desmintió la información: “Ni el presidente, Josep Maria Bartomeu, ni el CEO, Òscar Grau, ni el secretario técnico, Éric Abidal, que serían los interlocutores válidos, han recibido ningún mensaje de Messi en este sentido”.

En lo que sí hay concordancia en la prensa especializada en el asunto, es que el goleador argentino está harto de fracasar a nivel continental y que quiere que la dirigencia arme un proyecto competitivo para volver a ganar la Champions League, trofeo que conquistó por última vez en 2015, cuando Luis Enrique era el director técnico.

Según contó el periodista Juanma Castaño en el programa El Partidazo, de Cadena Cope, Lionel Messi le envió un ultimátum a la dirigencia a través del cual reclama un cambio de entrenador, modificaciones dentro de la directiva, en especial de quienes están a cargo del aspecto deportivo, y una renovación del plantel. De no cumplirse con sus exigencias, el delantero de 33 años podría marcharse, tal vez no ahora, pero sí en 2021 cuando finalice su contrato.

Mientras tanto, varios clubes de primer nivel se frotan las manos con la esperanza de contratar a La Pulga. El principal candidato es el Manchester City, eliminado de la Champions este sábado ante el Lyon. Según publicó en Daily Mirror, los Ciudadanos están en “pole position” para quedarse con el goleador si es que decide dejar Barcelona. ¿Por qué? Porque según el diario británico los directivos “están dispuestos a pagar lo que sea” por reunirlo con Pep. También hay otros interesados como el Inter de Milan y el Manchester United.