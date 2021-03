“Mi elección se hizo bajo todo marco legal”, dijo Darío Guerra, decano electo de la FAEN

Compartir

El profesor Darío Guerra, decano electo de la FAEN, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la polémica que ocurrió el sábado último en la casa de altos estudios y que terminó con un sector retirándose de la asamblea para realizar una elección paralela y elegir autoridades. Ante esto, explicó que fue elegido “de manera legal y legítima” y por ello asumirá su cargo el 1 de septiembre de este año.

“Lo ocurrido el sábado prestó un poco a confusión, los únicos que no estuvimos confundidos fuimos nosotros porque hemos sido convocados el 19 de marzo para ir a elecciones este sábado que pasó a las 9:30 horas por resolución rectoral en el sector de rectores del campus de la universidad”, comenzó contando. “Nos presentamos a la hora fijada, estábamos todo el cuerpo, 15 consejeros directivos, nos acreditamos todos y un sector decidió retirarse de la asamblea, no sé cuáles fueron los motivos y debido a que quedamos 11 titulares con el quórum necesario para funcionar seguimos la votación, como se retiró un titular eso habilitó el ingreso de un suplente con el cual quedamos nueve y fui electo legal y legítimamente decano y como vicedecana la contadora Carolina Pistilli”, explicó.

Asimismo, aseguró que el responsable del sector que se retiró “quería retirar incluso la firma del acta, quería tachar su firma de asistencia, pero esa parte de qué sector es o no es tratamos de bloquear, hoy en día la Facultad de Economías lo que necesita es resolver la institucionalidad, la autonomía, la democracia, estamos en una situación critica sensible que es la acreditación, estuvimos trabajando desde diciembre cuando llegó la notificación de la CONEAU donde tuvimos algunos puntos a corregir, en enero y febrero nos abocamos un grupo grande de trabajo a corregir esos puntos que nos han observado para que la UNaF y la Facultad de Administración, Economía y negocios esté a la altura de una excelencia académica que demanda la sociedad”.

“Hay ciertos sectores que tienen intereses personales a lo mejor, pero en ese juego no nos prendemos, dentro de este sector hay gente que claramente está identificada con un sector u otro, o tiene su corazón político que hay que respetar, tenemos un solo sentimiento y sentido de pertenencia que es con respecto a la facultad”, acotó Guerra.

Recordó además que todo este tiempo la vicedecana Lic. Marta Botterón es quien tiene a cargo la FAEN, “luego de la pérdida lamentable del decano Roque Silguero y a partir de ahí quedó ella subrogando el decanato hasta el 1 de septiembre”.

Contó además que recuperar la acreditación de la carrera de Contador, emblema de la casa de altos estudios, es algunas de las metas que tiene, “es un impacto porque esta decisión un poco nos sorprendió, sé la calidad de mis colegas y siempre los he defendido, me sentí orgulloso porque fui estudiante de la facultad, fui egresado y hoy soy docente de la facultad, transité los pasillos de la institución, sé la calidad de docentes que tenemos, la calidad institucional que tenemos que tuvo un proceso de auge que en la presentación de mi candidatura hablábamos de que cuando fui secretario académico de una gestión hicimos muchos concursos docentes, mejoramos el ingreso, la retención de los alumnos, la mención de los diplomas y después un poco dimos marcha atrás con otras gestiones, bajamos el porcentaje de profesores concursados y demás, evidentemente tenemos que tomar ese rumbo que en un momento me tocó a mi comenzar como secretario académico. A partir del 1 de septiembre me va a tocar como decano con muchas más responsabilidades”.

Para finalizar aseguró que su designación es incuestionable y dijo desconocer si el otro sector involucrado acudirá a la justicia. “Yo no puedo pensar por los otros, lo legal y lo legitimo es esto, la elección se realizó conforme a normativas reglamentarias supervisado por un escribano público y la junta electoral permanente, actuamos todos conformes a las normativas legales reglamentarias, ellos acreditaron su asistencia al recinto, estuvimos conversando dentro, no había ningún tipo de problemas y de golpe se retiraron, la verdad es que no sé cuál sería el motivo, quedamos un poco sorprendidos por la actitud de algunos colegas que se retiraron, yo no sé si lo van a judicializar o no, sí puedo garantizar que hicimos todos los pasos correctamente para no tener ningún tipo de error y poder asumir el 1 de septiembre”, culminó Guerra.

