Mica Viciconte y Fabián Cubero festejaron seis años de amor comiendo hamburguesas

Muy activa se mostró Mica Viciconte en la jornada del último domingo, quien luego de ejercer su derecho cívico en las PASO 2023 planeó una salida familiar y romántica en medio de una fecha muy especial que incluyó sonrisas cómplices, comida y mucho amor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer en un primer momento publicó una imagen donde se la ve depositando su voto en la urna, demostrando su compromiso con la democracia, para luego compartir momentos entrañables junto a su bebé Luca, fruto de su relación con el exfutbolista Fabián Cubero, y las tres hijas de este: Sienna, Indiana y Allegra. Las redes sociales se llenaron de imágenes de la familia disfrutando de una comida en un reconocido restaurante de Puerto Madero, donde degustaron hamburguesas y papas fritas.

Pero el día no terminó ahí. Las historias de Instagram se vieron inundadas de tiernas postales de las menores jugando y riendo con su hermanito menor, Luca. Una de las imágenes más destacadas fue la del pequeño corriendo por el pasto junto a Allegra, bajo el comentario de Viciconte: “Él se divierte”. Más tarde, la familia se trasladó a un parque de juegos donde disfrutaron de las hamacas, y la modelo no dudó en compartir la felicidad del momento con un emotivo: “Siendo felices”.

Sin embargo, el día también tuvo un tinte romántico. Mica sorprendió a sus seguidores con un conmovedor post en conmemoración de su sexto aniversario con Fabián Cubero. La modelo compartió dos fotografías donde la pareja se muestra más unida que nunca, acompañadas de las palabras: “Felices 6 años, amor. ¡Por muchos más! ¡Te amo!”, ante los 3.6 millones de seguidores con que cuenta en esa red social.

Las respuestas a esas palabras no se hicieron esperar, y de los miles de mensajes que se sumaron, se destacaron, entre otros, el de Rocío Marengo, quien afirmó: “¿Ya 6 años? ¡Me muero como pasa el tiempo! ¡Muchas felicidades familia hermosa!”, además de otros reconocidos que van desde Magui Aicega a Flor Torrente.

Por su parte, Poroto Cubero optó por un tono más jocoso en sus redes. En lugar de un mensaje romántico, compartió una imagen de Mica durmiendo con la boca abierta, acompañada de un humorístico: “Buen domingo…”. A lo que Mica respondió con ironía: “Siempre tan amoroso… Buen olfato tengo”.

Mientras Nicole Neumann celebra su noviazgo con el piloto de Turismo Carretera Manu Urcera y se ocupa de los preparativos para la boda que será a fin de año, enfrenta sus conflictos con su ex, Cubero, y mantiene una relación tensa con su hija mayor Indiana, quien desde diciembre se fue a vivir a la casa de su papá. En ese panorama, los protagonistas de esta historia hablan a través de sus declaraciones, sus silencios o las indirectas que dejan en las redes sociales en torno a las internas familiares.

Ante la proximidad del cumpleaños de 15 de Indiana y consultada por Intrusos (América), la influencer se tomó unos minutos para dar algunos detalles sobre la celebración. “Sí, yo estoy ahí en todo lo que se necesite, ya sea una organización o lo que fuese, generalmente me gusta organizar todas esas cosas, y una gran mayoría de los cumpleaños también han sido organizados por mí, porque me encanta”, admitió la guardavidas. Más adelante, se diferenció de la modelo: “Yo te hablo por nosotros, somos más familieros, nos gusta más, somos de juntarnos con la familia, de viajar, de que vengan, de hacer reuniones. No sé qué es lo que quiera hacer, pero por supuesto que yo voy a estar”.

