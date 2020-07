Michael Jordan realizó millonaria donación a la lucha contra el racismo

Compartir

Michael Jordan hizo efectiva la primera e impactante cuota de su plan de donaciones contra el racismo. Junto a su marca aportó 2.5 millones de dólares a tres fundaciones que luchan por la igualdad racial. Hace un mes, el legendario basquetbolista seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls anunció un plan de USD 100 millones en los próximos 10 años con la misión de apoyar a las instituciones que ayuden a lograr justicia social y obtener un mayor acceso a la educación de la comunidad afroamericana.

En esta primera etapa, Su Majestad donó un millón de dólares a NAACP Legal Defense and Educational Fund Inc. y la misma cantidad al Movimiento de Personas y Familias de encarcelados y condenados. La organización Black Voters Matter, en tanto, recibe 500.000, según un comunicado difundido por la marca Jordan.

“Entendemos que una de las principales formas en que podemos cambiar el racismo sistémico es en las urnas. Sabemos que nos llevará tiempo crear el cambio que queremos ver, pero estamos trabajando rápidamente para tomar medidas para que se escuche la voz de la comunidad negra”, señaló MJ.

A pesar que no está acostumbrado a realizar declaraciones públicas, y a unas pocas semanas del éxito que generó la serie documental The Last Dance que lo tuvo como actor principal, el mítico N° 23 alzó la voz y dejó sentada su posición sobre el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis, generó un impacto social de altas proporciones en los Estados Unidos

“Estoy profundamente triste, realmente dolorido y muy enojado. Veo y siento el dolor, la indignación y la frustración de todos. Estoy con todos aquellos que denuncian el racismo arraigado y la violencia contra las personas de color en nuestro país. Ya hemos tenido suficiente”, fueron algunas de las palabras del comunicado en el que puso manos a la obra.

Y el 5 de junio anunció el citado plan de donaciones de 100 millones de dólares en 10 años, que ya está en marcha con los primeros 2.5 millones.

El comunicado completo que anunció el proyecto

Jordan Brand somos nosotros, la Comunidad Negra.

Jordan Brand es más de un hombre. Siempre ha sido una familia. Representamos a una familia orgullosa que ha superado obstáculos, luchado contra la discriminación en las comunidades de todo el mundo y que trabaja todos los días para borrar la mancha del racismo y el daño de la injusticia. La voluntad, el trabajo, la excelencia que el mundo ha llegado a conocer es el resultado de una generación tras otra, convirtiendo sus sueños en la siguiente.

Es 2020, y nuestra familia ahora incluye a cualquiera que aspire a nuestra forma de vida. Sin embargo, a pesar de que las cosas han cambiado, lo peor sigue siendo el mismo.

Las vidas negras importan. Esta no es una declaración controvertida. Hasta que el racismo arraigado que permite el fracaso de las instituciones de nuestro país sea completamente erradicado, seguiremos comprometidos a proteger y mejorar la vida de los negros.

Hoy anunciamos que Michael Jordan y Jordan Brand donarán $ 100 millones en los próximos 10 años a organizaciones dedicadas a garantizar la igualdad racial, la justicia social y un mayor acceso a la educación.

“A través de nuestro Programa Jordan Wings, nos hemos centrado en proporcionar acceso a la educación, la tutoría y la oportunidad para los jóvenes negros que enfrentan los obstáculos del racismo sistémico. Pero sabemos que podemos hacer más. Además de la inversión de NIKE Inc., anunciamos un compromiso conjunto de Michael Jordan y Jordan Brand para donar $ 100 millones en los próximos 10 años. Debemos unir fuerzas con la comunidad, el gobierno y los líderes cívicos para crear un impacto duradero juntos “, dijo Craig Williams, presidente de Jordan Brand.” Todavía hay más trabajo por hacer para impulsar un impacto real para la comunidad negra. Aceptamos la responsabilidad”.