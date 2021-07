“Mientras la oposición pelea por una banca, nosotros trabajamos por la gente”, afirmó García

Compartir

El vicepresidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa y concejal del PJ, “Cacho” García, se refirió a la “batalla campal” que llevan adelante los distintos actores de la oposición en Formosa.

“Mientras este gobierno y cada uno de los formoseños trabajamos para hacer frente a esta pandemia, en esta lucha diaria, llevando esperanza a la ciudadanía a través de la Campaña de Vacunación con el Covid, los opositores están preocupados en la campaña electoral, peleándose por una banca, olvidándose de la gente que necesita dirigentes capaces, que den soluciones y esperanza”, expresó “Cacho” García.

Sobre la campaña de vacunación que lleva adelante el Gobierno de la provincia, sostuvo que “siente orgullo” de ser parte de la misma y que “estamos llegando a toda la población objetivo sin distinción de ninguna índole y en todo el territorio provincial”.

Agregó que “sin dudas esta campaña de vacunación no podría ser posible sin los lineamientos y la conducción del gobernador Dr. Gildo Insfrán, las fuerzas de seguridad, el personal sanitario y todos los Voluntarios por la Vida, que dedican su tiempo y esfuerzo por el bien común”.

“Todos y cada uno de los que colaboramos en esta campaña de vacunación, lo hacemos por amor al pueblo formoseño, sin ninguna intencionalidad política, ni usándola como trampolín político como sí lo hicieron y lo hacen desde la oposición”, afirmó.

“La campaña electoral es lo único que moviliza a la oposición, en cambio a nuestro Gobierno nos moviliza la salud del pueblo formoseño y seguirá siendo nuestro objetivo hasta que el último habitante de nuestro suelo esté vacunado contra el coronavirus. No nos van a distraer, que ellos peleen entre ellos (por la oposición), nosotros estamos librando la batalla contra el Covid-19 y no pararemos hasta ganarla”, concluyó el concejal Hugo Orlando García.

