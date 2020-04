«Miro series y estoy en familia, mientras sigo la recuperación de la rodilla»

Compartir

El momento causó miedo. Mucho miedo. Instituto venía de sufrir dos lesiones graves en su plantel y cuando Germán Estigarribia se tomaba la rodilla izquierda, tenido en el césped de la cancha de Tigre, todos se agarraron la cabeza.

Iban 40 minutos del partido que la Gloria ganó 3 a 0, en el debut de Fernando Quiroz como técnico. Y justamente “Teté” apostó por Estigarribia como “9”.

Pero el delantero formoseño, de 23 años, formado en Lanús y con pasado en el fútbol de Chile, apenas pudo jugar esos 40 minutos, tras pisar mal y extender su rodilla de forma muy peligrosa, algo que fue tomado por las cámaras.

Pero de todas maneras, la preocupación sobre Estigarribia era mucha, ya que podía sumarse a lo que había pasado con el arquero Germán Salort y el zaguero José Villegas (ambos con rotura de ligamentos).

El correr de las horas trajo buenas noticias: lo de Estigarribia no era rotura, sino una distensión de ligamento interno y de cruzado posterior en la rodilla.

El tiempo de recuperación estimado cuando se confirmó el diagnóstico (el 17 de marzo), indicaba alrededor de un mes. 10 días después, Estigarribia sigue su recuperación en Córdoba junto a su familia, mientras realiza la cuarentena y sigue al pie de la letra todos los pasos que le indicaron los kinesiólogos y el cuerpo médico del club.

“De la lesión estoy muchísimo mejor, estoy a full con hielo y una pierna arriba, como me dijo el kinesiólogo. Y tratando de hacer movimientos para fortalecer la rodilla para poder estar bien. La rodilla viene muy bien, va evolucionando”, contó Germán.

“Con el parate y el aislamiento se hace muy difícil. Estamos encerrados, me la paso haciendo entrenamiento de zona media, como ha pasado el profe en el grupo. Trato de sacar lo que puedo hacer. El trabajo aeróbico no lo puedo hacer. Miro series, tomo mate y estoy con la familia. Es lo que puedo hacer mientras sigo la recuperación de la rodilla. Quiero tratar de estar lo mejor posible en el caso de que vuelva el fútbol pronto, para tratar de estar con el grupo en el regreso”, agregó el formoseño.

Estigarribia fichó a préstamo en la Gloria y su anhelo es poder demostrar, para agradecer la chance que le dieron aquí de debutar profesionalmente en el fútbol argentino.

“Lo que más quiero es poder recuperarme y volver a jugar en este torneo en Instituto. Es mi mayor deseo. Ojalá se pueda dar, una vez que termine todo esto que estamos viviendo”, cerró “Estiga”.