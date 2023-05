Mirtha Legrand recibió el alta médica: «Ahora tengo que hacer reposo»

La conductora había sido operada el martes en el Sanatorio Mater Dei, donde le colocaron un marcapasos

Mirtha Legrand recibió el alta médica y ya se encuentra camino a su domicilio para continuar con su recuperación. La conductora fue operada el martes por la tarde en el sanatorio Mater Dei, donde le colocaron un marcapasos, y pasó la noche en la institución médica.

Pasadas las 10 de la mañana del miércoles, su nieto Nacho Viale compartió en sus redes el comunicado del sanatorio donde informan el alta de su abuela: “¡Muchas gracias! Ya camino a casa”, escribió el productor ejecutivo de sus programas junto a unos corazones que manifestaban su alegría por la noticia. Y al pie, dio a conocer el parte médico que esperaba el mundo del espectáculo.

“Queremos informarles que la señora Mirtha Legrand fue dada de alta esta mañana, luego del procedimiento programado del día de ayer. Habiendo logrado su estabilidad clínica, podrá continuar la recuperación en su domicilio. La familia agradece las muestras de afecto y respeto recibidas durante la internación”, se lee en el comunicado que lleva la firma de Roberto Dupuy de Lóme, el director médico del Sanatorio Mater Dei.

La conductora, en tanto, habló esta mañana con Gustavo López en Radio la Red y se refirió al procedimiento que le realizaron en las últimas horas. “La operación fue fantástica, un éxito”, aseguró Mirtha Legrand, y agregó que “me siento débil, pero bien”.

A continuación, aclaró que seguirá las indicaciones de sus médicos y permanecerá en su casa, sin realizar demasiadas actividades y donde recibirá la visita de los facultativos para continuar el paso a paso de su recuperación: “Ahora tengo que hacer reposo”, resumió, antes de saludar a los cronistas allí presentes y al público en general que estuvo en vilo con su salud.

De esta manera, se cierra esta parte de la historia que se inició el miércoles pasado, cuando la propia Chiqui informó en sus redes el procedimiento que le iban a realizar: “Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace tiempo”, escribió la conductora de 96 años.

Allí, Mirtha contó que tomó la decisión en conjunto con su familia y su equipo médico, y se dirigió a su incondicional público. “Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión”, agregó. Y cerró con un mensaje optimista. “¡Gracias! ¡Sigo apostando a la vida! Besos. Mirtha Legrand”.

Pasadas las 19 del martes, Chiquita fue llevada al quirófano donde le implantaron un marcapasos para que regule sus latidos cardíacos sin problemas. Un rato más tarde, a las 20,15, el Sanatorio emitió un comunicado con el primer parte médico de la diva.

“Les informamos que hace unos instantes finalizó el procedimiento realizado a la señora Mirtha Legrand, tal como estaba previsto. La paciente se encuentra en su habitación, acompañada de su familia para completar su recuperación. La familia agradece las muestras de afecto y respeto recibidas durante las últimas horas”, rezaba el informe firmado por el director médico del Mater Dei.

Unos minutos después, fue su propio nieto, Nacho Viale, quien se encargó de agradecer y de informar cómo se encuentra su abuela. “Gracias a los médicos, gracias Sanatorio Mater Dei, gracias a los amigos, y gracias a todos los que se preocuparon y mandaron buena energía. Todo en orden. Todo bien. Gracias”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

