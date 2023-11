Misión Tacaaglé: referentes dieron un contundente apoyo a Unión por la Patria

En la visita del presidente del Partido Justicialista, Gildo Insfrán a diferentes localidades sobre la Ruta Provincial N°86, en una intensa gira que comenzó el miércoles 8 y culminó este viernes 10, recibió el fuerte apoyo de las comunidades al candidato a presidente de Unión por la Patria de cara al balotaje del domingo 19.

Pasado el mediodía del viernes, Insfrán se reunió con pobladores de Misión Tacaaglé, donde fue recibido con mucho cariño y bendecido por el pastor Valeriano Castorini, quien expresó su agradecimiento por todas las obras que tiene la comunidad.

En ese contexto, agradeció la visita de Insfrán, ratificando que el 100% de la comunidad apoyará a la fórmula de Unión por la Patria, que lleva a Sergio Massa como candidato a presidente y Agustín Rossi como vicepresidente.

“Estamos seguros de que el pueblo no le va a votar a Mauricio Macri, porque es él quien está haciendo la campaña para Javier Milei, no vamos a volver al pasado”, aseguró.

En esa línea, Castorini afirmó que “los peronistas son los que hacen bien las cosas, por eso, el pueblo los elige de vuelta y hoy, quiero pedirle a aquel que está medio dudoso respecto a su voto, que reflexione y se incline en beneficio de quienes van a responder por el pueblo”.

De esa manera, vaticinó que “nosotros vamos a ganar las elecciones, porque estamos unidos y trabajando para un país mejor”.

. Al finalizar, expresó que “no me gusta el corte de ruta, prefiero cortar la cinta antes que la ruta, cuando necesitamos algo dialoguemos, ese es mi pedido como referente en las iglesias, a la comunidad”.

Por su parte, Arcadio Castorini, destacó las obras realizadas en las comunidades de la zona, afirmando que “tenemos agua, hospitales, centro de salud, rutas pavimentadas, escuelas y la gente está muy agradecida por ello, porque las gestiones y ejecución de obras beneficia a todos”.

Aseveró que “todos los que están acá son peronistas de cuna, en la colonia no hay rivales, entonces, podemos asegurar que UP tiene el apoyo absoluto de nuestra comunidad”.

“Estamos muy agradecidos por lo que se está haciendo en beneficio de nuestra gente, tenemos nuevos profesionales en el área de salud, maestros memas que antes no habían y eso, nos satisface, porque demuestra que Misión Tacaaglé goza de muchos beneficios”, dijo al concluir.

También ratificó el acompañamiento, Vitalino Telegochi, quien remarcó que, de manera permanente, trabajan en conjunto con las instituciones provinciales y municipales, logrando “el fortalecimiento y desarrollo de la comunidad”.

Continuó: “Nosotros, como comunidad de Formosa, estamos integrados dentro de este proyecto político y estamos muy agradecidos por el esfuerzo de nuestro conductor y por el acompañamiento de todos los organismos estatales”.

“Hoy, estamos aquí trabajando para que Sergio Massa sea presidente, dialogando con la gente en las colonias, reafirmando que esta es la única opción para continuar con este camino de crecimiento”, concluyó Telegochi.