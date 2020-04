Mónica Ayos explicó cómo vive la pandemia en México: «Estamos un poco más tranquilos»

Compartir

Linkedin Print

Mónica Ayos vive en México desde hace años con su esposo, Diego Ramos, y sus dos hijos, Federico y Victoria. Hace dos semanas, la actriz había manifestado su preocupación porque el Gobierno de ese país no tomaba medidas preventivas para frenar la transmisión del coronavirus, a diferencia de la situación en la Argentina, donde se ha decretado la cuarentena obligatoria desde mediados de marzo.

“Se ha minimizado el brote tanto como la gravedad de lo que significa ‘hacer vida normal’ y dispersar el virus. Son casi 130 millones de habitantes, y si la vida sigue ‘normal’, en proyección de números y estadísticas, no quisiera imaginar…”, había declarado Mónica, muy angustiada, en una entrevista con Teleshow. Ahora, la artista grabó un video para este portal en el que relata cómo siguen sus días allí, en medio de este contexto difícil.

“Estamos un poco más tranquilos porque el presidente (Andrés Manuel López Obrador) pidió hace 4 días que por favor se quedaran en sus casas. Nosotros hace un mes estamos haciendo esta cuarentena que se prolongará conforme pase el tiempo y veamos que esto se puede controlar”, afirmó Ayos desde su casa. “El movimiento es otro y eso me deja más tranquila, ya que días anteriores la gente entraba y salía del shopping, se hacia vida absolutamente normal y el contagio iba a ser tremendo”, agregó.

¿Cómo están pasando el aislamiento en familia? “Los días son todos bastante parecidos, pero nosotros tratamos de ponerle condimento para que sean distintos. Diego y Vicky están haciendo un rompecabezas. Fede vive solo hace años, hacemos Skype, con la familia tenemos un grupo familiar, estamos conectados. Estoy cocinando bastante, pero Diego es el que se encarga más de la cocina y del lavarropas que lo sabe usar. Yo soy la que se arriesga a hacer las compras, por supuesto que salgo disfrazada de astronauta. Vuelvo y me desinfecto toda”, explicó.

En tono irónico, la actriz aseguró que con su esposo “se están conociendo bastante”, más allá de que están juntos hace casi 20 años. “Nunca pasamos tanto tiempo amontonados”, afirmó, entre risas. Luego, recomendó: “Por favor quédense en sus casas. La cuarentena obligatoria los va a poner unos pasos adelantes sobre los países que no tomaron la decisión a tiempo”.

“Yo no quiero tener razón y decir era verdad que acá en México no estaba desfasado en el tiempo. Lo dudo, pero la proyección que uno hace con un poco de sentido común ya te das cuenta de que acá va a ser tremendo. 123 millones de habitantes es mucho, pero es lo que hay que hacer. Aprovechen que tienen la cuarentena obligatoria para darse cuenta de que tienen muchas más posibilidades”, señaló.

“Soy de las que creen que el agradecimiento es unos de los pilares de la vida y quiero que acá las personas estén bien y en mi país también. Por eso cuando veo a los pelotudos escaparse no lo puedo creer, quédense en sus casas. Acá estoy deseando que la gente haga caso y está sucediendo de a poco. Esperemos que esto termine lo más feliz posible y entre todos ayudarnos quedándonos en casa, no hay otra. Esto es una pandemia que nos supera a todos, hay que quedarse en el molde, esto es así. Les mando un beso muy grande, los siento muy cerca, gracias”, finalizó Ayos.