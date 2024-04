Morán visitó la Reserva Guaycolec y destacó el trabajo conjunto para preservar la fauna

Ayer en horas de la tarde, en la reserva natural Guaycolec, se llevó a cabo una reunión con autoridades de distintas instituciones, con la presencia del doctor Pablo Morán, Juez Federal N°1, donde se destacó el trabajo que lleva adelante el Gobierno de Formosa para preservación de la flora y la fauna y se profundizó en la cuestión judicial en cuanto al tráfico ilegal.

También estuvo presente la ingeniera forestal Natalia Elizabeth Beatriz Lupia, a cargo de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente, autoridades de la Policía Ecológica y el personal que presta servicio en el lugar.

En ese marco, se presentó el programa “Cambio climático, biodiversidad y áreas protegidas y de la estación de animales silvestres” y realizaron un recorrido por la reserva.

En principio, Morán remarcó “la importancia de la intervención que toma el Juzgado Federal cuando se trata de delitos que puedan ser interjurisdiccionales que afecten al medio ambiente”, haciendo referencia al “tráfico ilegal de flora y de fauna, no sólo de animales, sino, también, de plantas”.

Por eso “nos interesa demostrarles y explicarles, a través de estas charlas conjuntas y directas con toda la gente que trabaja en medio ambiente en la provincia, para poder recalcar nuestra preocupación, no sólo por los yaguaretés y los monos que están acá, que traen desde el otro lado de la frontera, sino, también, por los animales que son víctimas de la caza ilegal”, señaló.

“Nos importa mucho la no destrucción del medio ambiente y por eso, estamos haciendo este intercambiando ideas y queríamos ver cómo estaban los monos que rescatamos hace pocas semanas que todavía están en cuarentena y gracias a Dios y al trabajo de los profesionales”, remarcó, valorando que “me dicen que están en buena evolución y que si no se hubieran rescatado, ya hubieran muerto porque estaban con muy bajo peso”.

De esa manera, destacó que “están utilizando, también, todas las unidades de terapia intensiva, una jaula incubadora y algunos otros elementos que el año pasado le pudimos donar desde el Juzgado Federal para esta reserva”.

Asimismo, Morán indicó que “sacar un animal de su medio ambiente para traerlo a una ciudad y venderlo como mascota, además, de ser un delito, causa un gran daño porque estos animales se terminan muriendo”.

También explicó que, en algunos casos, de acuerdo a las especies de los animales se pueden determinar si se trata de un tráfico internacional de fauna, además, de otras pericias científicas.

De esa manera, puntualizó que “el caso en concreto de determinarse responsabilidades de alguna persona, de algún ciudadano por el tráfico ilegal de fauna, la ley prevé que también se los haga responsables del daño causado, incluso con el decomiso de los medios de transporte utilizados”.

“Acá, lo importante, además, de todo lo que estamos aprendiendo de los médicos, los veterinarios, la gente del Ministerio de Producción y especialmente de la parte ecológica, es poder darles el respaldo para que sepan que la Justicia Federal está dispuesta a poner la cara y a seguir las causas vinculadas con daño ecológico”, dijo contundente al finalizar.