Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Marc Márquez se recupera luego de su cuarta operación en el brazo derecho a la que se sometió cuatro semanas atrás en Estados Unidos.

El piloto de Cervera se mostró por primera vez en sus redes sociales, donde se aprecia la enorme cicatriz en su brazo derecho donde lo operaron del húmero.

Tras eso, el piloto de Honda continúa su proceso de rehabilitación, con ejercicios de musculación en el tren inferior y el brazo izquierdo para no perder la masa muscular necesaria para competir en MotoGP.

Si bien todo indica que la recuperación es favorable, Márquez es una baja indefinida en MotoGP y aún no se sabe cuándo podrá estar nuevamente en su Honda.

Alberto Puig, mánager de MotoGP, fue optimista en las últimas horas y dijo que el proceso de rehabilitación va más rápido de lo esperado, mientras que Carmelo Ezpelleta, CEO de Dorna Sports, expresó que quizá podría participar del desarrollo de la moto en los próximos test del equipo.

«La idea de que quizás necesitaba volver a operarme está presente desde septiembre del año pasado. Íbamos controlando el brazo periódicamente, para ver la evolución de la fractura tras la tercera cirugía. Al llegar la pretemporada, me quise autoconvencer de que podía conseguirlo, pensando en la frase de «el poder está en la mente» como lema. Pero a medida que empezó el Mundial, me di cuenta de que las limitaciones eran muy grandes. Mi idea era competir toda la temporada -ya que el hueso no estaba consolidado al cien por cien de la tercera operación-, pero sabiendo de mis limitaciones y ocultando el malestar, para evitar las preguntas diarias. Solo sabía de la situación mi entorno más cercano».

«El momento definitivo llegó alrededor del GP de Francia, cuando estuvo todo preparado para hacer un TAC en 3D y tomamos la decisión de volver a pasar por el quirófano. La verdad es que operarme en Estados Unidos me sorprendió muchísimo por cómo tenían planificado el pre y postoperatorio. Es muy distinto a España. El postoperatorio fue muy rápido, enseguida me dieron el alta, me autorizaron para volar y volver a casa. El preparatorio, en cambio, estaba muy planificado y se hizo todo con mucha antelación».

«Antes de la operación estaba muy animado, pero las horas después estuve peor, por la anestesia y porque había dolor. Lo pasé mal dos o tres días, pero como no era la primera vez que me operaban el brazo y ya sabía qué sensación habría, era consciente de que ese dolor era normal y que luego se iría calmando».

«Ahora ya estoy bastante bien, porque no hay dolor. Sigo con el brazo inmovilizado, haciendo ejercicios ligeros de movilidad pasiva. Anímicamente me siento motivado, porque las sensaciones son buenas, e ilusionado de comenzar la recuperación en cuanto los médicos me lo indiquen, para saber si el brazo funciona como debe funcionar».

«De todos modos, tal y como dije con mi primer comentario en redes, «verde esperanza», es mi sensación actual. Fue lo que me provocó esta operación: esperanza. Porque de la manera en la que estaba pilotando y compitiendo, no me veía mucho tiempo más encima de la moto, quizá uno o dos años más. Tras la intervención en Rochester se abre la esperanza de que se pueda seguir compitiendo sin dolor y divirtiéndome encima de la moto».

Compartir

Linkedin Print Whatsapp