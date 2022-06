Moto GP: pole y récord para Francesco Bagnaia en Alemania

Compartir

Francesco Bagnaia fue el más rápido en la clasificación del Gran Premio de Alemania de MotoGP. Escoltado por Fabio Quartararo y Johann Zarco.

Con las tribunas del circuito de Sachsenring colmadas, el MotoGP llevó a cabo su clasificación del Gran Premio de Alemania, donde Francesco Bagnaia fue el más veloz con récord incluido. Escoltado por el campeón Quartararo y Zarco.

Bagnaia con la Ducati marcó un tiempo de 1m19s931 y se quedó con la pole. Segundo se ubicó Quartararo a una diferencia de sólo 76 milésimas y tercero finalizó Zarco a 99. Mientras que completaron los mejores cinco Aleix Espargaró y Fabio Di Giannantonio.

Más atrás se ubicaron Jack Miller (Ducati), Luca Marini (Ducati), Jorge Martín (Ducati), Maverick Viñales (Aprilia) y Takaaki Nakagami (Honda).

La palabra de Bagnaia: «Estoy feliz, hicimos un buen trabajo, nos equivocamos un poco con los neumáticos, primero quería montar tres, luego decidimos que dos y al final no pude aprovechar la tercera. Tenemos buen ritmo, no era fácil por el calor y el viento, pero hicimos un buen FP4 y ahora bajamos al minuto 19 que siempre es lindo verlo»

Fue la tercera pole de la temporada para Bagnaia y novena pole en MotoGP. El Gran Premio de Alemania se podrá en marcha el domingo desde las 9 con Bagnaia desde la pole.

Marc Márquez: «Mis sensaciones son positivas»

Marc Márquez y el médico que le operó por cuarta vez de su brazo derecho, Joaquín Sánchez Sotelo, confirmaron lo expresado por Alberto Puig en DAZN sobre la evolución del octocampeón. Todo va por buen camino.

El ilerdense, que fue examinado en la clínica Ruber de Madrid, exponía sus buenas vibraciones. «Hoy he tenido una revisión médica en Madrid y los médicos están contentos. Tengo el brazo inmovilizado y estará así las próximas semanas. Mis sensaciones hasta ahora son positivas porque no tengo dolor, esto es muy importante. Me permite descansar y seguir las reglas de los médicos: una dieta sana, beber mucho y salir a pasear con nuestros perros, porque es importante que el cuerpo no esté inactivo. Lo más importante que me dicen los médicos es que ahora tengo que estar tranquilo y ser paciente», afirmaba en declaraciones facilitadas por su equipo.

