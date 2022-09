MotoGP: Miller le dio una nueva victoria a Ducati

Compartir

Jack Miller se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Japón de MotoGP que se disputó esta madrugada en Motegi. El piloto australiano le dio a Ducati la sexta victoria del año, pero para la marca italiana fue una jornada agridulce.

¿Qué pasó con Pecco Bagnaia?

Francesco Bagnaia tuvo un domingo para el olvido en Motegi. El piloto italiano cometió un error en la última vuelta cuando peleaba por adelantar a Fabio Quartararo por el octavo puesto. El de Ducati perdió la goma delantera de la Ducati y se terminó cayendo.

Todo a pedir de Quartararo

Con la caída de Bagania y el retraso de Aleix Espargaró, que tuvo que cambiar su moto por un fallo en su Aprilia y largó de boxes, ahora en el campeonato Quartararo estiró a 18 puntos la ventaja con Pecco y a 25 con respecto a Espargaró (quedan 100 en juego)

Detrás de Miller, segundo finalizó Brad Binder con la KTM y el podio lo completó Jorge Martín con la Ducati del Pramac. En tanto, Marc Márquez, que volvió a hacer una pole position luego de tres años, finalizó en el cuarto lugar.

La próxima fecha de MotoGP será el Gran Premio de Tailandia, el 2 de octubre.

«Sabía que tenía buen ritmo, y esta mañana, en el warm up, pude rodar con un ritmo de 1:45 con el neumático duro. Pude remontar bastante rápido, y al final solo tuve que luchar con Jorge Martín. Una vez delante, pude imponer mi ritmo. Sabía dónde podía apretar y dónde debía gestionar, pero lo cierto es que la moto ha ido fantástica», añadió Miller.

Uno de sus aciertos fue optar por el neumático más duro, en una pista sin demasiado agarre después de las fuertes lluvias del sábado. «Era difícil [elegir bien el neumático]. Todos optaron por el medio; yo había hecho un simulacro de carrera con ese compuesto el viernes, así que tenía esa información. Era difícil dar con la elección correcta, pero probé el duro en el warm up y tuve buenas sensaciones, así que me decanté por la dura y no miré atrás».

«Nos ha salido bien, y me alegro de no haber tenido que pelear al final de la carrera, porque parece que el medio aún tenía grip. A diez vueltas del final tuve que empezar a hacer shortshifting y gestionar en las rectas, porque este circuito tiene muchas aceleraciones y frenadas y estresé un poco la parte central del neumático».

