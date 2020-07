Mujer que fue mordida por sus perros en Belgrano: denunciaron al Intendente

Compartir

Días atrás, una docente jubilada (66) que vive en el barrio Centro de la localidad de General Belgrano fue atacada por sus perros; debido a sus graves lesiones debió ser hospitalizada. Según se pudo saber, el año pasado desde la Defensoría del Pueblo se originó un expediente solicitando la intervención de autoridades competentes por “acumulación de animales y presunta infracción a la Ley Penal 14.346, atentado contra salubridad pública entre otras afectaciones a derechos” y también se cursaron actuaciones al intendente de dicha localidad, Aldo Minetti quien se habría comprometido a tomar cartas en el asunto, pero no lo hizo.

Vale decir que los animales reaccionaron de manera violenta debido al “estrés” producto del hacinamiento y las malas condiciones; asimismo la señora tenía movilidad reducida y frente a su vulnerabilidad debía recibir asistencia.

Teniendo en cuenta lo ocurrido, el martes último, la ONG dedicada a la defensa de los derechos de animales -AFADA- por intermedio de su delegado en Formosa, Dr. Antonio De Anquín realizó una denuncia en sede policial contra Minetti, a raíz del incumplimiento de la resolución nro. 296/19 del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la Ciudad de Clorinda. “En dicha resolución el Magistrado se había hecho eco del sufrimiento innecesario que padecían una serie gatos y perros. Dichos animales se encontraban hacinados en lugar donde residían, con condiciones insalubres, privados de agua y alimentos, padecían diversas enfermedades. Como consecuencia de ello, teniendo en miras los intereses básicos de estos animales no humanos, el juez había dispuesto proceda a censar los perros y gatos que se hallen en el lugar, realizar su vacunación, desparasitación y castración, así como colaborar en la limpieza del predio y con la alimentación de los mismos, y/o cualquier otra medida que se considere necesaria'”, contó el letrado.

Frente a esta situación y en el marco de la denuncia realizada, el delegado sostuvo que “la omisión llevada a cabo por el intendente de dicha localidad refleja una clara insensibilidad frente a un notorio sufrimiento que padecen estos animales no humanos, así como el trato respetuoso que merecen en virtud de la dignidad intrínseca que ostentan”.