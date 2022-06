Murió Mary Mara, actriz de ER Emergencias

Compartir

La actriz Mary Mara, quien participó en programa de televisión estadounidense ER Emergencias, murió a los 61 años al ahogarse el domingo en el río St. Lawrence en Cape Vincent, Nueva York. Había hecho participaciones además en Law & Order: SVU, Nip/Tuck y docenas de otros programas de televisión y películas.

Un comunicado de prensa de la Policía Estatal informó que Mara fue encontrada en el río el domingo por la mañana por soldados y el Departamento de Bomberos y Ambulancias de Cape Vincent.

Una investigación preliminar indica que se ahogó mientras nadaba en el río. La policía dijo que no había indicios de violencia y que se realizará una autopsia para determinar la causa oficial de la muerte perola investigación continúa.

Mara se hospedaba en la casa de verano de su hermana, Martha Mara, de Syracuse, frente al río en las afueras de la aldea de Cape Vincent, en la región de las Mil Islas, donde el río San Lorenzo separa a Canadá de los EE. UU.

La actriz debutó en 1989 debutó en la película para televisión The Preppie Murder y trabajó en numerosos papeles de cine y televisión, y en el escenario fuera de Broadway y en Los Ángeles. Su papel de la inspectora Byrn Carson para las dos primeras temporadas del drama policial Nash Bridges de CBS con Don Johnson y Cheech Marin le hizo ganar popularidad.

También se hizo conocida por su interpretación de Loretta Sweet, una prostituta humilde y madre soltera, en la serie ER, Emergencias de NBC. Se puso además en la piel de una asesina psicópata en el drama de detectives de CBS Criminal Minds, así como de la vulnerable hija adulta del comediante fracasado y emocionalmente distante de Billy Crystal en la película de 1992, Mr. Saturday Night. Su trabajo cómico también incluyó Love Potion No. 9, su debut cinematográfico, como una prostituta joven, excesivamente vestida y peinada.Su última aparición fue en la película Break Even del 2020 .

Mara trabajo junto a estrellas como Michael J. Fox (The Hard Way ), ( Mr. Saturday Night), Sandra Bullock (Love Potion No. 9), John Travolta (A Civil Action) y Mandy Patinkin (Criminal Minds, True colores ).

En el escenario, apareció en 1989 con Michelle Pfeiffer, Jeff Goldblum, Mary Elizabeth Mastrantonio y Gregory Hines en una producción del Festival de Shakespeare de Nueva York de Twelfth Night , coprotagonizada con William Hurt en una representación de Ivanov de Anton Chekhov en el Yale Repertory Theatre de 1990.

