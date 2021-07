Murió Teresa Sainz de los Terreros, la esposa de Jairo: estuvieron más de 50 años juntos

Compartir

Teresa Sainz de los Terreros falleció el miércoles. Desde hace tiempo cursaba una internación domiciliaria. “Rogamos por su descanso en paz tras años de lucha conmovedora y desigual contra la enfermedad”, dijo el cantante sobre la madre de sus cuatro hijos: Iván, Yaco, Mario y Lucía.

“Con infinito dolor comunico el fallecimiento de Teresa Sainz de los Terreros, mi amada esposa y madre de mis hijos. Agradecemos los mensajes de cariño. Hoy rogamos por su descanso en paz tras años de lucha conmovedora y desigual contra la enfermedad. Gracias por el respeto”.

El cantante Jairo lamentó la muerte de su esposa, con quien estaba casado desde 1972 y formó una numerosa familia con cuatro hijos: Iván, Yaco, Mario y Lucía. Por estas horas el único que puede acompañarlo es Yaco, quien se desempeña como su mánager. Sus otros tres hijos están viviendo en Europa: la situación sanitaria actual les impide viajar a despedir a su madre y encontrarse con su familia. De todas formas sentirá el cariño a la distancia de Lucía desde Milán, y de Iván y Mario, en París.

Acompañado por su hijo, nietos y su hermano Jorge -llegó de Córdoba en las últimas horas-, Jairo despedirá a su esposa este jueves por la tarde en una ceremonia íntima que se llevará a cabo en un cementerio privado del Gran Buenos Aires.

Jairo y Teresa se conocieron en Madrid y desde entonces no se separaron nunca más. En más de una oportunidad, él destacó que ella fue un pilar muy importante en su carrera y lo acompañó para que pudiera crecer profesionalmente. En mayo habían cumplido 49 años de casados. Desde hace 10 años que se les dificultaba celebrarlo. O bien, lo hacían a su manera, comunicándose como podían, ya que ella cursaba una internación domiciliaria por una enfermedad crónica. En el último tiempo, Teresa no podía hablar; Jairo se sentaba a su lado, le hablaba, la acompañaba, le cantaba: “Los enamorados” era su canción favorita.

“Es una situación difícil de explicar porque es una situación extrema. Nosotros no es que estemos habituados, porque uno nunca se habitúa a este tipo de cosas. Uno está siempre un poco triste con eso. Pero la vida es así. Y seguimos, por supuesto, con ella junto a todos los hijos. Con fe”, contó en diciembre del año pasado Mario Rubén González, tal es el verdadero nombre del artista.

En aquella oportunidad, detalló que la enfermedad de base de su esposa era un EPOC gold severo. “Es una enfermedad respiratoria muy grave. Eso significa que vive con un porcentaje mínimo de los pulmones. Y además ha tenido un cáncer en el piso de la boca, ha tenido cáncer de mama… Ha tenido una gran cantidad de cosas que a lo mejor no han sido a consecuencia de eso, pero a lo mejor sí. La cuestión es que eso la tiene un poco postrada y está impedida de muchas cosas”.

Cada vez que Jairo hablaba de su esposa, se conmovía hasta las lágrimas. “Ella ha sido una compañera extraordinaria. Y ha sido una madre magnífica también. Nunca me voy a cansar de repetir que todo lo bueno que tienen mis hijos en su vida, su mentalidad, su formación, su educación y demás, se lo deben en un gran porcentaje a ella”, aseguró el cantante, que en mayo pasado celebró su aniversario con dos imágenes inéditas de la pareja.

“49 años que dijimos un sí como la vida misma. Estas fotos fueron en Madrid, en un glorioso verano de 1986. Comparto este aniversario con ustedes. Gracias por las buenas vibras”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Por estas horas, Jairo transita el dolor en familia, acompañado por quienes estuvieron en los últimos años sosteniéndolo a él, a ella, a sus hijos. Y si bien despedirá al cuerpo de su mujer, Teresa quedará para siempre en su corazón y recordando el cariño infinito que los unía. “Es muy triste. Tenían un amor tan grande”, destacaron a Teleshow quienes hoy están presentes con el músico y su círculo más íntimo.

