Nace una leyenda: Manny Pacquiao anunció que abandona el boxeo

El filipino anunció hace poco que se presentará como candidato a presidente de su país, en la actualidad es senador, y a raíz de esto decidió poner fin a su carrera donde tuvo un registro de 62 triunfos (39 nocauts), ocho derrotas y dos combates sin decisión.

«A los mejores aficionados y al mejor deporte del mundo. ¡Gracias! Gracias a todos por los maravillosos recuerdos», escribió Pacquiao, en su cuenta de Twitter en la que también compartió un video de despedida de 14 minutos en el que habla en tagalo e inglés.

Pacquiao, con un palmarés de 62 triunfos (39 nocauts), ocho derrotas y dos combates sin decisión, de origen humilde y actual senador, inició su camino profesional hace 26 años y tuvo una carrera meteórica en los siguientes años.

«Es la decisión más dura que he realizado, pero me siento en paz. Persigue tus sueños, trabaja duro y observa lo que ocurre. Adiós, boxeo», agregó Pacquiao.

En su último combate el pasado 18 de septiembre Pacquiao, quien regresó a la actividad luego de dos años, perdió con el cubano Yordenis Ugás por decisión unánime y no pudo reconquistar el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras 12 asaltos en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El filipino venció a campeones mundiales como el tailandés Chatchai Sasakul, el mexicano Marco Antonio Barrera, los estadounidenses David Díaz, Oscar de la Hoya y Timothy Bradley y el puertorriqueño Miguel Cotto, señaló Los Angeles Times.

En 2015 perdió contra el estadounidense Floyd Mayweather en uno de los combates más lucrativos hasta el momento, al generar unos 410 millones de dólares en derechos televisivos.

En su carrera ganó títulos mundiales en el peso mosca, supergallo, pluma, superpluma, ligero, superligero, wélter y superwélter.

Pacquiao combinó los guantes con la política, al ser elegido congresista en 2010 y luego senador en 2016, mientras que el 19 del actual anunció que se presentaba como candidato a presidente.

