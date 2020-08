Nació como merendero, pero ante la gran demanda, ahora también es comedor

Compartir

Ante la gran necesidad que se atraviesa en los barrios debido a la pandemia de coronavirus, más comedores capitalinos no dan abasto en la asistencia a las familias cercanas. Tal es el caso del merendero “Los Peques”, ubicado en el barrio San José Obrero que debido a la gran asistencia de vecinos, se convirtió además en comedor y subsiste gracias a las donaciones de empresas de la zona, comercios y otros pobladores.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con algunas de las colaboradoras del lugar.

“Nosotros empezamos con un grupo de amigos en diciembre, después empezamos a celebrar el día del Divino Niño con pelotero y así fuimos arrancando cada vez haciendo más cosas”, destacó María, una de las encargadas de merendero.

“Desde ahí comenzamos con la merienda y después con el almuerzo dos veces a la semana. Cuando arrancamos venían unos 50 chicos, pero desde que empezó la pandemia vienen las personas grandes para que no corran riesgo las criaturas, se toma distancia, tenemos alcohol en gel, se les repartió barbijos también”, acotó.

Asimismo reconoció que “se notó bastante el aumento de asistencia, algunos hay veces que por el trabajo no puede asistir, solo vienen a veces y en ese caso le damos más porciones a los que están, algunos tienen 7 hijos, 8, 9, más nos guiamos por la cantidad de hijos al darle la comida”.

“Nosotros sobrevivimos por la colaboración de la gente, por donaciones, algunos se acercan a traer sus donaciones como ropa, calzados, fideos, de a poquito todo va sumando y con eso hacemos”, destacó.

De la misma forma Mayra, otra de las colaboradoras contó que “somos un grupo de seis chicas, las que tenemos móvil nos manejamos de acá para allá a buscar donaciones porque gracias a Dios hay mucha gente que colabora, es la única forma que tenemos para subsistir, mediante eso se sigue manteniendo”.

“Incluso tenemos una página de Facebook que se llama Merendero Los Peques, también tenemos nuestro Instagram Peque020 donde publicamos nuestro trabajo y en ambas páginas se comparte todo lo que se hace, lo que se necesita, cosa que sea real porque hemos ido a varios lugares donde nos dijeron que no querían colaborar porque no sabían a dónde iban las donaciones o no sabían si se daba a la gente y como comprobante de eso subimos a nuestra página, cuando les pedimos las donaciones les preguntamos si podemos sacar una foto a la persona o al local y así publicamos, todo lo que se da se ve”, relató.

“Cuando recién empezó la cuarentena tuvimos que suspender todo porque no teníamos el permiso y además por el amontonamiento de gente, entre todos no teníamos las medidas necesarias para seguir trabajando, después tuvimos la donación de bastantes barbijos, alcohol en gel y mediante eso arrancamos nuevamente porque la gente venía a pedir la comida entonces nosotros decidimos arrancar de nuevo, incluso antes cocinábamos en una olla de 40 litros y ahora en una olla de 100 litros. A la gente le pedimos el distanciamiento cuando vienen, que traigan el barbijo y antes de retirar su tupper se les pone el alcohol en gel”, explicó.

“Viene más gente que antes, teníamos un cupo bastante chico, empezó como merendero y hoy en día es también comedor, incluso viene gente desde la Isla Oca a retirar la comida a caballo, ellos invitaron a vecinos de la isla que también vienen, son gente que no puede trabajar y por eso vienen a buscar incluso los días de lluvia, así como ellos no fallan para venir nosotros no le fallamos a ellos los días de lluvia”, finalizó.