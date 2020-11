Nadalich valoró la recategorización de agentes municipales: “También es un reconocimiento”

Compartir

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Mauricio Nadalich visitó el piso de “Expres en Radio” donde destacó la recategorización anunciada el viernes a la noche por el intendente Jorge Jofré, para casi mil empleados municipales de mayor antigüedad, a partir del 1 de enero del año próximo.

Cabe señalar que Jofré anunció la medida durante el acto en por el Día de la Empleada y el Empleado Municipal.

“Hay un trabajo importante en esto, por pedido del intendente se venía tratando, era un pedido desde el inicio de la gestión de los empleados de que venían solicitando esto, gente con mucha antigüedad que seguía con la categoría 14, lo que pedían ellos es que al llegar a la edad de jubilarse puedan hacerlo con la máxima categoría para tener una jubilación acorde, era un pedido que venía desde hace mucho tiempo, este siempre fue un municipio puertas abiertas y el intendente siempre tuvo contacto directo con los empleados para saber cómo se va dando la situación en cada una de las áreas, muchas veces todo esto depende de poder contar con los recursos necesarios para hacerle frente, cuando ingresamos en la gestión por ahí lo que se recaudaba por los aportes de los contribuyentes era muy bajo, si bien ahora viene haciendo un trabajo importante en todo lo que es recaudación”, comenzó diciendo.

“Creo que como Jofré manifestaba ayer se está dando esa unión de que los vecinos son el municipio, que se reconozca el trabajo de los municipales día a día en lo que son más obras para el municipio y mejores servicios, en este trabajo importante de ir mejorando la recaudación, los aportes, que los vecinos se comprometan, que su aporte vuelve en más obras y mejores servicios, se mejoró y se pudo hacer frente a algo tan anhelado por muchos empleados municipales, tenemos más del 70% de los trabajadores alcanzados con esta medida que abarca desde los 10 años hasta los más de 35 años de antigüedad”, destacó el funcionario.

Asimismo, Nadalich expresó que se tomó esta decisión luego de llevar a cabo varios análisis. “Dentro del estudio que se va dando está la posibilidad de que aquellos que van teniendo antigüedad vayan aumentando su categoría en el área donde están, se hizo este estudio de la parte de Recursos Humanos junto con Hacienda por pedido del intendente Jofré, en la actualidad tenemos empleados con más de 25 años de antigüedad que siguen en la categoría 14 que es la mínima, es la de ingreso, tenemos hasta la categoría 24, ahora lo que se otorgó es que a partir de los 10 años de antigüedad hasta los 14 años se los pase a la categoría 19, de los 15 a 19 años que se los pase a la categoría 21, de los 20 a los 25 años a la categoría 22 y a los que tienen más de 25 años de antigüedad a la categoría 23”, detalló.

Aseveró además que para los que están en la categoría 14 “los sueldos van variando porque hay que tener en cuenta estudios, la cantidad de hijos, en el sueldo de ingreso estamos equiparados a lo que es provincia en cuanto a la escala, pero va variando por la situación particular de cada uno, después se suma la antigüedad”.

Valoró también que este aumento es una suma importante en algunos casos. “Hay casos particulares donde esto significa más de 5 mil pesos que se aplica a cada trabajador en el básico, después se incluyen los otros rubros”, detalló.

Respecto a porqué se otorgó el incremento en este momento, teniendo en cuenta la difícil situación económica en el marco de la pandemia, explicó que “este era un pedido de los trabajadores, además de que es un acto de justicia social, creo que el trabajo que hay en la ciudad, es un reconocimiento de los trabajadores, se trata de hacer un trabajo equitativo con todos, el intendente Jofré hace poco otorgó un aumento a las cooperativas y a los contratados, es un reclamo antiguo de los trabajadores que corresponde, el intendente es una persona muy humana, nos consideramos parte de la familia municipal, y cuando se dan estas circunstancias de poder mejorar un tema pendiente se le hace frente, se toma la decisión de otorgarlo porque es un beneficio para los trabajadores, un reconocimiento a todos ellos que movilizan y prestan servicio, los vecinos ven el trabajo enorme que hacen los municipales, más allá de si están en planta permanente, si son contratados o cooperativistas, el esfuerzo que se hace día a día para mejorar nuestra ciudad es evidente, era necesaria esta decisión política de poder reconocerlos a todos ellos”.

“En la recaudación se viene trabajando mucho, hoy estamos en un 40%, si no llegaba la pandemia quizás íbamos a tener un 60%, no es algo que es fácil ni sencillo en el contexto que se da, pero el reconocimiento se lo merecen los trabajadores, eso interpretó el intendente y por eso lo otorga”, valoró.

Un acto de justicia social

Sobre si este incremento tiene que ver con la “justicia social”, aseguró que “todos los aumentos que otorgó el gobernador Gildo Insfrán se acompañaron siempre viendo que desde el inicio de la gestión se viene trabajando en reequipamiento de las oficinas, compra de máquinas para que tengan herramientas, en todas las oficinas municipales hay buena atención de los empleados, buena vestimenta de cada uno, hay aires acondicionados, tecnología, se compraron más de 2 mil computadoras, prácticamente cada empleado tiene su computadora para poder brindar un mejor servicio”.

Un gran trabajo

Por otro lado, valoró el funcionario municipal que desde el primer día de gestión se trabajó mucho para seguir mejorando en las condiciones del trabajador municipal que se ve reflejado en su rendimiento donde “la ciudadanía es testigo de la gran presencia de empleados municipales”.

“Sinceramente el trabajo de los empleados municipales es gigante, hay una gran presencia de las diferentes áreas en toda la Ciudad, todo con el fin de brindar mejores servicios a los vecinos”, asintió.

Un trabajo en conjunto

Al referirse a uno de los tantos trabajos que viene desarrollando la municipalidad capitalina indicó que “tenemos un plan integral donde se trabaja con el Ministerio de Desarrollo Humano, con la Policía, además del descaharrizado y las fumigaciones se interviene con arreglo de calles, iluminación y cuneteos; asimismo trabajamos con el Plan Bio para poder erradicar los microbasurales”.

Más trabajo con el

mismo presupuesto

Por último, Nadalich expuso que ante la extensión del ejido municipal deben brindar más servicios con el mismo presupuesto. “Nosotros ingresamos en la gestión con 20.000 hectáreas de ejido municipal y hoy esa cantidad se duplicó, la Comuna quedó con el mismo personal, el mismo equipamiento y tener que bridar el mismo servicio a 158 barrios y asentamientos; entonces, muchas veces se dificultan los recursos económicos”, sentenció.

