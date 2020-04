Narvarte: «Hay que tratar de estar informado por la gente calificada que utiliza el tema»

Compartir

El entrenador de Boca, Guillermo Narvarte habló en detalle con Pick&Roll de diferentes situaciones de juego, La Liga Nacional, el mundo xeneize con su presente, además del momento del país y el tiempo libre para aprovechar.

Su análisis del presente del país con el coronavirus y como la lleva en el día a día

«Con mucha incertidumbre, estoy completamente de acuerdo con las medidas que han tomado en el país. Hoy tenemos a favor que tenemos la foto de lo que ha pasado en Europa, sabemos de que se trata, por suerte el gobierno lo tomó con seriedad y no subestimó la situación. Estamos viendo que países como Estados Unidos, México, Brasil incluso Chile mismo lo han subestimado mucho».

«Lo bueno que ha pasado acá es que a los 15 días se tomaron estas decisiones y estoy de acuerdo. Eso genera que hay que tener mucha responsabilidad porque es algo que dentro de las prioridades y luchar contra esta pandemia es estando en carta en aislamiento. Creo que es algo en lo cual no estamos preparados, a todos nos toma de sorpresa y nos genera incertidumbre, a otros miedos o ansiedad».

«De mi parte tomarlo con mucha responsabilidad, con tranquilidad sin dejar de tener una incertidumbre muy grande. Tratar de estar informado por la gente, no estar permanentemente en las redes sino informarse por gente calificada que utiliza el tema. Como quien dice elegir la información porque también hay fake news o gente que quiera sacar provecho. Tranquilo en casa y estando informado».

Parate basquetbolístico, cambio

de dirigencia y extranjeros

«Lo que estamos haciendo es que tenemos una pausa indefinida. Si bien los asistentes, preparador físico estamos haciendo trabajo via online aprovechando toda la tecnología para estar en contacto con el equipo. Hay que ver si se ve el vaso medio lleno o medio vacío, la irregularidad en una competencia y estar en un 50% no creo que sea mala. Todos quisiéramos tener un record positivo pero hay que ver los momentos de los equipos en general. El récord es relativo, la temporada pasada a estar altura estábamos con récord negativo».

«No se puede tomar una medida estadística cuando los equipos no han jugado la misma cantidad de partidos, hay equipos que han jugado contra el mismo rival los dos partidos y otros que no se han enfrentando todavía con Regatas por ejemplo. Eso tiene mucho que ver con que tipo de equipos te falta jugar y con quienes hayas jugado. En la medida que yo puedo evaluar es cuando el equipo ha estado completo y ha estado incompleto».

Boca y su andar en La Liga

“El equipo viene mostrando buena dedicación en el aspecto defensivo. Cuando un equipo muestra buenos argumentos defensivos hace al compromiso del equipo por mas que puedas tener un gran scouting, un gran nivel físico. Para defender hay que tener compromiso y el equipo lo tiene, tenemos un gran nivel de intelectualidad jugadores que conocen el juego entonces ese es uno de los aspectos que tenemos. El equipo ha sido competitivo siempre sacando algún juego siempre nuestros scores desafavorables han sido llegando con chances».

“Para mí tiene mucho que ver con el presentismo, si hacemos una comparación con el año anterior tuvimos un 90% de presentismo. Hemos mejorado en algunos momentos ofensivamente pero el equipo no tiene jugadores determinantes. Todo lo que consigue el equipo es por el trabajo colectivo y tenemos que seguir apoyándonos en eso. Me da la sensación que también en esta última etapa tiene que ver diferentes factores como la experiencia. Hay jugadores que saben jugar estos momentos o los de mayor presión».