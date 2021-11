Néstor García palpita el debut de Argentina con una idea clara

Compartir

El entrenador del seleccionado nacional, que disputará las Eliminatorias rumbo al Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia 2023, «Me pareció bueno elegir 17 jugadores, porque al haber muchos jugadores de La Liga con características diferentes», aseguró.

Néstor García dirigió su segunda práctica con el plantel argentino de cata a los duelos ante Paraguay. Foto: @cabboficial

Néstor «Che» García, anticipó este martes que el equipo nacional deberá ser «práctico» en los partidos contra Paraguay del 26 y 27 de noviembre, por la Zona B de la primera ventana de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia 2023.

«No tenemos tiempo y hay que ser prácticos con todo. Mañana seremos 11 jugadores. Las cincos cosas o movimientos para buscar un lineamiento general las tenemos que hacer ahora. Haremos una cancha en el hotel para tratar de entrenar con un equipo de 17, que luego el 25 será de 14», dijo el DT en una nota con el canal de youtube de Sólo Básquet.

«Me pareció bueno elegir 17 jugadores, porque al haber muchos jugadores de La Liga con características diferentes pero con un mismo nivel, me gustaría verlos y sentirlos más allá de la televisión. Los jugadores están bien y creo que estamos siendo muy duros diciendo que esta liga no es tan buena como antes. Esta liga es buena con todos los condimentos internos que hay», explicó.

Argentina será organizador del Grupo A y el Grupo B entre el viernes y sábado próximos en el estadio de Obras Sanitarias. Los encuentros del seleccionado nacional serán a las 21.10 y 22.10, respectivamente.

«Jugar con Argentina motiva, pero respeto a todos los contrincantes. Respeto el ranking y cuando hablás de ese ranking no es solo el de ganar, también es el de perder. Hay cosas que son claves y es en lo único que me proyecto», aseguró el entrenador.

El principal atractivo será ver nuevamente a Carlos Delfino en el seleccionado, quien por última vez vistió la camiseta nacional en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Además, el santafesino es el último integrante de la Generación Dorada en actividad, tras el retiro de este año de Luis Scola.

